Estudiante de la UAT debuta con el Correbasket Femenil y hace historia

Ciudad Victoria, Tam.- Con apenas 18 años, Tania Aguilar Tejeda hizo historia al debutar con el equipo Correbasket, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, siendo un ejemplo del impulso al deporte universitario que promueve el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado.

La joven victorense, estudiante de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAT, cumplió su sueño de participar en el basquetbol profesional de nuestro país, ingresando a la duela en los minutos finales del encuentro en el que Correbasket venció 82-60 a Abejas de León, en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

Tania Aguilar, quien porta el jersey número 28, se convirtió en la jugadora más joven en debutar con el equipo de la UAT, en la LNBP Femenil, siendo este logro un gran un orgullo para el proyecto deportivo de la máxima casa de estudios en el estado.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya subrayó la importancia de promover la práctica deportiva entre la juventud, ya que, además de formar atletas capaces de competir a nivel profesional en las diferentes disciplinas, puede abrir más y mejores oportunidades para el futuro de los universitarios.