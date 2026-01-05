Rodgers y Steelers ganan la AFC Norte al vencer 26-24 a Ravens tras falla de Loop

Calvin Austin III (19), de los Steelers de Pittsburgh, atrapa un pase entrando a la zona de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Ravens de Baltimore, el domingo 4 de enero de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers lanzó un pase de anotación a Calvin Austin III con 55 segundos restantes, y los Steelers vencieron a los Ravens 26-24 el domingo por la noche cuando Tyler Loop de Baltimore falló un gol de campo de 44 yardas al expirar el tiempo, dando a Pittsburgh el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (10-7) recibirá a Houston (12-5) en la ronda de comodines de los playoffs el lunes 12 de enero, tras un electrizante cuarto período que vio cuatro cambios de liderazgo, incluidos tres en los últimos cuatro minutos.

Los Ravens estaban listos para recuperar la ventaja una última vez después de que Lamar Jackson conectara con Isaiah Likely para una ganancia de 28 yardas que puso a los Ravens dentro del rango de Loop.

La patada del novato nunca tuvo oportunidad, desviándose bien a la derecha de los postes mientras los Steelers invadían el campo para celebrar su primer título divisional en cinco años.

Rodgers pasó para un máximo de la temporada de 294 yardas y su pase de 26 yardas a Austin puso el marcador 26-24. Chris Boswell falló el punto extra, dando a los Ravens una oportunidad de ganar con un gol de campo.

Jackson, lidiando con una dolorosa contusión en la espalda, pasó para 238 yardas y tres anotaciones, incluidas un par a Zay Flowers en el cuarto período. Cada uno de los touchdowns de Flowers —de 50 y 64 yardas— puso a Baltimore al frente.

Pittsburgh respondió cada vez, y ahora recibirá a los Texans mientras busca poner fin a una sequía de victorias en los playoffs que se remonta al juego de campeonato de la AFC de 2016.

El dúo de corredores de Pittsburgh, Kenneth Gainwell y Jaylen Warren, combinó para 173 yardas totales mientras los Steelers se recuperaban de una derrota la semana pasada en Cleveland y ponían fin a una temporada muy irregular para Jackson y los Ravens.

Los Steelers estaban en desventaja por 10 puntos al principio, y una repetición de la paliza que sufrieron a manos de Baltimore en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada parecía posible.

La defensa, empujada repetidamente por Derrick Henry desde que se unió a los Ravens la temporada pasada, finalmente respondió y la ofensiva —jugando sin el receptor suspendido DK Metcalf— lentamente encontró su ritmo.

Henry corrió para 126 yardas para los Ravens y se convirtió en el noveno jugador en la historia de la NFL en alcanzar las 13,000 yardas por carrera, pero fue contenido en su mayoría durante una segunda mitad que se transformó en un tiroteo improbable.

El primer pase de touchdown de Jackson a Flowers fue una obra de arte. El dos veces MVP esquivó a dos posibles tacleadores antes de lanzar un pase a un Flowers en carrera para poner a los Ravens arriba 17-13.

Gainwell corrió 2 yardas para anotar con 3:49 restantes y poner a Pittsburgh de nuevo al frente. Los Ravens, buscando convertirse en el primer equipo desde la creación de la AFC Norte en 2003 en ganar la división tres años consecutivos, necesitaron solo tres jugadas para recuperar la ventaja cuando Jackson lanzó un pase a un Flowers completamente abierto para una anotación de 64 yardas.

Rodgers, en lo que podría ser el tramo final de su carrera de 21 años, respondió llevando a los Steelers 65 yardas en seis jugadas, la última un arcoíris por la banda izquierda a Austin, quien estaba solo después de que un defensor de los Ravens cayera.

Boswell luego falló su primer punto extra de la temporada después de 40 aciertos consecutivos, abriendo la puerta para los Ravens. Baltimore parecía listo para terminar la temporada de su rival de toda la vida por segunda vez en 12 meses antes de que la patada de Loop comenzara a la derecha y se quedara allí.

La victoria fue la 193ª en temporada regular en la carrera del entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, empatándolo con el miembro del Salón de la Fama Chuck Noll por el récord de la franquicia y por el noveno lugar en la lista de la NFL.