Roberto García quiere legislar para la gente

NUEVO LAREDO, TAM.- La decisión de ser candidato a la diputación local por el distrito 03, se desprende de la no generación de un político clásico, sino de un candidato ciudadano.

Para quitar ese estigma en el proceso de selección, fue bastante interesante primero pasando por filtros, mostrando solvencia económica y moral, así como preparación académica, comentó Roberto García López, candidato del PRD a la diputación local por el distrito 03.

“Fue así como obtuve la postulación del PRD para la diputación propietaria del tercer distrito que abarca parte de Nuevo Laredo, y llega hasta Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, un distrito muy grande, tan grande que no lo alcanzare a recorrer en los 45 días que tenemos de campaña”, añadió García López.

A pesar de lo anterior y viendo la necesidad que es la madre de todas las ciencias, se está tratando de ver como se hace lo mayormente posible y cumplir con los compromisos de la comunidad, indicó.

Aun cuando nació en Gustavo Díaz Ordaz, tiene una trayectoria que le da la oportunidad de haberse desarrollado en diversos ámbitos, sociales, deportivos y culturales, participando en diversos procesos como promotor deportivo y en otras actividades, comentó.

“Contamos en la región con tres presas, una de ellas internacional y me dedico a promocionar la pesca deportiva, esa es una de las cualidades que me atrevo a apostar a favor de la comunidad, no vamos a inventar nada, sino que la ciudadanía tenga un candidato por el que pueda votar y además están en la posibilidad de escoger a alguien de la propia región”, añadió.