Ringo Starr celebrará sus 80 años con concierto en streaming

E.U.-Prominente nariz, ojos claros, simpatía sin igual y mucho talento para tener siempre una pequeña ayuda de sus muchos amigos, así es Ringo Starr, que este martes llega a los 80 años de vida y los festejará de gran forma con un concierto en streaming: Ringo’s Big Birthday Show, que será transmitido en su canal de Youtube a las 19:00 horas de México.

En sus redes sociales, el legendario baterista de The Beatles anunció que está ocasión los amigos que lo acompañarán serán nada menos que Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark Jr, entre otros.

Richard Starkey, su verdadero nombre, nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool y si no hubiera sido músico, muy probablemente hubiera destacado como comediante o actor. En A Hard Day´s Nigth (1964) vaga con aire melancólico mientras suena “This Boy”; en Help! (1965) es perseguido por una secta porque porta un vistoso anillo con una enorme gema; en Magical Mystery Tour (1967) lleva de paseo a su obesa tía y en Caveman (1981, filmada en México) es un pequeño y divertido cavernícola.

Afortunadamente la actuación no fue su principal vocación… fue la música su profesión, misma que lo convirtió, a decir de los expertos, en un baterista cumplidor, pero lo suficientemente bueno para acompañar los inmensos talentos musicales de Paul McCartney, John Lennon y George Harrison.

Esa simpatía y sencillez fue lo necesario para acompañar la odisea de The Beatles en la década de los 60. Nunca fue un gran compositor y por eso Lennon y McCartney se encargaban de componer para él, pero gracias a ese carisma esos temas se volvían inigualables y se transformaban en clásicos de todos los tiempos, como “Yellow Submarine” y “Whit A Little Help From My Friends”.

Al acercarse el final del cuarteto, Harrison tomó la estafeta y le ayudó a componer otro de sus granes éxitos: “Octupus´s Garden”. Esa amistad entre ellos siguió tras la desaparición de The Beatles y juntos compusieron “Photograph”, que llegó al número uno de Billboard.

A lo largo de su carrera fue el único Beatle que sin problemas colaboró con los otros tres tras la ruptura del grupo, y una muestra más de ese gran cariño de sus amigos es la participación de Paul este martes en Ringo’s Big Birthday Show.

La presentación será a beneficio de las fundaciones Black Lives Matter Global Network, MusiCares, The David Lynch Foundation y WaterAid, para lo cual Ringo ha pedido a sus seguidores que donen en su canal. Debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, la celebración será a la distancia.

“Al mediodía, el 7 de julio, hagan amor y paz. Paz y Amor. Es todo lo que pido. Donde sea que estén: en un camión, en una mina, en una nave espacial, en un cohete”, posteó Starr en sus redes sociales.

¿Cantará Ringo Las Brisas, tema incluido en su disco Ringo’s Rotogravure de 1976, dedicado al puerto de Acapulco? Quizá no, pero quizá en un futuro no lejano se presente la oportunidad de escuchársela en vivo, puesto que Ringo ya lo anunció: seguirá tocando después de llegar a los 80 años…