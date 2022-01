Riñen aficionados en Abierto de Australia por cubrebocas

MELBOURNE, AUSTRALIA.- Aficionados del Abierto de Australia desataron una pelea en las tribunas por el uso de cubrebocas, en el partido de la primera ronda entre los alemanes Alexander Zverev y Daniel Altmaier.

Tres hombres se negaban a usar las mascarillas que son obligatorias en las tribunas y fueron expulsados de la Rod Laver Arena por la Policía, la cual tuvo que intervenir por lo tenso de la situación.

Un grupo de asistentes aplaudió la decisión, mientras otros gritaron consignas a favor de Novak Djokovic, que recientemente fue deportado del país por incumplir las normas sanitarias al no estar vacunado y por considerar que su acción podría alentar a un sentimiento antivacunas.

Usuarios en redes sociales publicaron algunos videos de la confrontación donde señalaron que los tres hombres habían gritado «¡Los cubrebocas no sirven!».

“Masks Don’t Work” guy was just led out of Rod Laver Arena by two police officers.

Someone shouted “Get him out of here.”

Someone else shouted what sounded like “no mask, no play.”

(My wife says “no hat, no play” is a common schoolyard rule in Australia.) @AustralianOpen pic.twitter.com/Yc2IYSagyg

— Michael Miller (@MikeMillerDC) January 17, 2022