Rinden homenaje a Cuauhtémoc

NUEVO LAREDO TAM.- Alumnos, maestros, autoridades educativas y municipales, ayer conmemoraron el 495 aniversario luctoso de Cuauhtémoc con una ceremonia y una ofrenda floral que colocaron en el busto del emperador azteca.

En este mismo marco, se entregó un reconocimiento a la directora de la Escuela Normal Superior Cuauhtémoc, Elvia Guillermina Hernández Padilla, al cumplir 50 años de servicio educativo, de éstos, 48 los ha desempeñado en este plantel.

El evento se realizó en la plaza cívica de la escuela, en punto de las 9:00 de la mañana y la acompañaron en la mesa de honor en representación de Mario Gómez Monroy, secretario de Educación en Tamaulipas, Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

También estuvieron presentes el profesor Arnulfo Alonso Lima, ex alumno de esta Normal y la regidora Ileana Medina en representación del alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

Aquí, después de los honores a la bandera, se hizo la entrega de un reconocimiento a la profesora Elvia por estas cinco décadas de servicio, además de un arreglo floral que los alumnos le otorgaron.

“Lo que les puedo decir es que en estos 50 años si tuviera oportunidad de volverlo a vivir, lo volvería hacer, he tenido la suerte de dedicarme a lo que me gusta, esto me hace recordar que debo ser una persona más sociable, más cuidadosa de los detalles, he tratado de hacerlo lo mejor posible”, comentó.

Para concluir la ceremonia, las autoridades ahí presentes guardaron un minuto de silencio y montaron una guardia dentro honor en memoria de Cuauhtémoc.

Las instalaciones de la Escuela Normal Cuauhtémoc se ubican en la avenida Loma Real sin número y en la colonia Benito Juárez, Infonavit.

