Rinde Pliskova a Muguruza en el AKRON WTA Finals

GUADALAJARA.- Karolina Pliskova dio el primer paso hacia la conquista del AKRON WTA Finals.

Sólo un cañón checo pudo contra Garbiñe Muguruza, a quien venció por 4-6, 6-2, 7-6 en el Estadio AKRON de Tenis.

La última vez que se vieron las caras fue en el Abierto de Australia 2019, con victoria de Pliskova en dos sets, por lo que este era un reencuentro que vaticinaba un duelo de contemporáneas en una larga noche en Guadalajara.

En las gradas, la española ganaba por ventaja, pues en México ha conquistado dos títulos, pero esta noche Muguruza se levantó de un 2-0 en el primer set.

Cuando Pliskova la hacía correr, Muguruza respondía, luego la española buscaba el revés de la checa y cuando iba al frente era más peligrosa. Finalmente, sacó para cerrar el primer parcial.

Muguruza tenía el apoyo de su entrenadora la legendaria Conchita Martínez, quien desde primera fila asentía con la cabeza cuando su pupila concretaba los puntos en el Estadio AKRON de Tenis, casi a su total capacidad de 7 mil 500 personas.

Con señas también se comunicaban y mientras iba perdiendo 3-0 el segundo set y Conchita le pedía calma. El público la alentaba ¡Mu-gu-ru-za! Pliskova estaba intratable, volvió a quebrar primero en el segundo set y la española falló en el saque, cometió dos dobles faltas. Mientras, la checa le recordaba por qué es la reina de aces en el tour y con dos seguidos en el quinto game dio una cátedra de su especialidad.

Pliskova que no ha podido ganar títulos esta temporada, aunque fue finalista en tres torneos, incluido Wimbledon, se ubica en el cuarto sitio de la WTA, mientras que Muguruza es quinta, con dos trofeos conseguidos en el año, en Dubái y Chicago.

Muguruza salvó dos match points para mantener el set final 5-5. Después, Pliskova se levantó de 15-40 abajo y una bola fuera de la española dejó la pizarra 6-5 para la checa. Muguruza sacó y forzó al desempate. Y el público se dividió, por un lado ovacionaban a la española y otra parte, a la checa.

Y en el desempate una bola fuera de Muguruza definió el encuentro.

«A príncipe de año no jugué bien, lo hice mejor en la segunda parte del año. Esta noche estaba muy nerviosa al final del partido, se cometieron errores de ambos lados. Hago lo mejor que puedo», dijo la checa tras su primera victoria en la fase de grupos del equipo Teotihuacán.

