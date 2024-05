Richard M. Sherman, que impulsó el encanto Disney en ‘Mary Poppins’, fallece a los 95 años

NUEVA YORK.- Richard M. Sherman, una mitad de la prolífica y galardonada pareja de hermanos que ayudaron a formar millones de infancias al componer las canciones instantáneamente memorables de “Mary Poppins”, “El libro de la selva” y “Chitty Chitty Bang Bang”, así como la melodía más reproducida en la Tierra, “It’s a Small World (After All)”, ha muerto. Tenía 95 años.

Sherman, junto con su difunto hermano Robert, ganó dos premios de la Academia por el gran éxito de Walt Disney “Mary Poppins” de 1964: mejor partitura y mejor canción, “Chim Chim Cher-ee”. También ganaron un Grammy a la mejor banda sonora de cine o televisión. Robert Sherman falleció en Londres a los 86 años en 2012.

The Walt Disney Co. anunció que Sherman falleció el sábado en un hospital de Los Ángeles debido a una enfermedad relacionada con la edad. “Generaciones de cinéfilos y visitantes de parques temáticos han conocido el mundo de Disney a través de las magníficas y eternas canciones de los hermanos Sherman. Incluso hoy en día, el trabajo del dueto sigue siendo la voz lírica por excelencia de Walt Disney”, dijo la compañía en un recordatorio publicado en su página web.

Entre sus cientos de créditos como letrista y compositor figuran también las películas “Winnie the Pooh”, “The Slipper and the Rose”, “Snoopy Come Home”, “Charlotte’s Web” y “The Magic of Lassie”. Sus musicales en Broadway incluyen “Over Here!” de 1974 y puestas en escena de “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang” a mediados de la década de 2000.

“Algo bueno ocurre cuando nos sentamos juntos y trabajamos”, declaró Richard Sherman a The Associated Press en una entrevista conjunta en 2005. “Llevamos haciéndolo toda la vida. Hemos trabajado juntos prácticamente desde la universidad”.

Entre sus galardones figuran 23 álbumes de oro y platino y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se convirtieron en los únicos estadounidenses que ganaron el primer premio del Festival de Moscú por “Tom Sawyer” en 1973 y entraron en el Songwriters’ Hall of Fame en 2005.