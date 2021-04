Rezagan junta del Comité de Facilitación Aduanera

NUEVO LAREDO, TAM.- Una semana más y no hay convocatoria del Administrador de la aduana para realizar la reunión mensual del Comité de Facilitación Aduanera.

Debe recordarse que desde el 1 de marzo pasado fue designado como administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, coronel en retiro Raymundo Bautista Contreras, y hasta ahora no ha enviado circular para invitar a los representantes de sectores productivos a reunirse y revisar pendientes durante el mes de marzo y tampoco en los días transcurridos de abril.

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), comentó que a ellos les interesa ser invitados a las reuniones mensuales del Comité de Facilitación Aduanera para expresar sus opiniones sobre lo que se puede corregir o mejorar en el funcionamiento de la aduana local.

Por otra parte, recordó que ellos solicitaron en varias ocasiones reunirse con el Administrador Bautista Contreras pero no han recibido respuesta, mientras el presidente del Consejo de Instituciones, Fernando Rodríguez Garza confirmó que no hay fecha para organizar la próxima reunión del Comité de Facilitación Aduanera.

Desde hace semanas, operadores, quienes solicitaron no mencionar sus nombres para evitar represalias, han reportado que pocos módulos son abiertos para importación en el Puente Internacional 3, y nada ha cambiado en las últimas semanas a pesar de la supuesta llegada de nuevos Oficiales de Comercio Exterior enviados por la Administración General de Aduanas (AGA).

Por lo tanto, varios días a la semana se forman largas filas en módulos de para Importación del Puente Internacional 3, un tráfico que proviene desde la Interestatal 35 al norte hasta la altura de la calle Kilam en Laredo, Texas.

También en exportación se presentan largos tiempos de espera, a lo largo del acceso carretero del Puente Internacional 3 hasta llegar a los módulos de exportación, y se estima que tardan 2 horas por unidad para cruzar.

A la fecha, por el Puente Internacional 3 se contabilizan aproximadamente a diario 12 mil 900 cruces en ambas direcciones, con casi 7 mil cruces de exportación, y en importación hasta por 7 mil 100 cruces., y son mil camiones vacíos que a diario pierde la aduana local porque se desvían hacia la aduana de Colombia.