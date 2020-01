Revista envía tarjetas con Trump asesinado

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista para adultos Hustler está en el ojo del huracán tras haber enviado tarjetas navideñas a legisladores estadounidenses con una caricatura del presidente Donald Trump asesinado.

En la portada de la postal se ve la caricatura de un hombre con una pistola humeante que dice: “Acabo de disparar a Donald Trump en la Quinta Avenida. Y nadie me arrestó”.

Adentro, está otra caricatura donde se ve a la gente sonriendo mientras rodea a un Trump tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre. “Feliz Navidad”, dice la postal, junto con la leyenda: “De todos nosotros en Hustler”.

El mensaje de la portada alude a una polémica frase que soltó Trump durante la campaña de 2016: “Tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habían visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votantes”.

Uno de los receptores de la postal navideña, el congresista Mike Johnson, la subió a su cuenta de Twitter el pasado 2 de enero y expresó su indignación. “Esto es todo lo que necesitan saber acerca de la izquierda radical. Un miembro de mi personal abrió hoy esto que venía en un paquete de correos navideños. Imagínense si un conservador hubiera distribuido algo tan desagradable sobre un demócrata. Espero que esto sea investigado por el @serviciosecreto”, tuiteó el representante por Louisiana.

Here's all you need to know about the radical Left. A young staffer of mine opened this in a stack of holiday mail today. Just imagine if a conservative had distributed such a disgusting and hateful piece about a Democrat. I hope this will be investigated by the @secretservice pic.twitter.com/0q4FRQGdkY — Rep. Mike Johnson (@RepMikeJohnson) January 2, 2020

Mark Zaid, un abogado que representa a la persona que desató el escándalo sobre Ucrania por el que Trump espera el inicio de juicio político en el Senado, también tuiteó sobre el tema: “Esto es inaceptable, y claramente no soy fan de este presidente. Pero esto cruza absolutamente los límites y debería haber una disculpa pública. Algo como esto no es broma”.

This is unacceptable, and clearly I'm no fan of this President. But this absolutely crosses the line and there should be a public apology. Something like this is not a joking matter. https://t.co/5nuY1IslTM — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) January 2, 2020

La revista confirmó a la televisora Fox News la autenticidad de la carta, pero no dio más detalles ni se disculpó. La animadversión del fundador de Hustler, Larry Flynt, hacia Trump no es nueva. En 2017 publicó un anuncio de una plana en el diario The Washington Post en la que ofreció 10 millones de dólares de recompensa “por información que conduzca al impeachment y remoción del cargo” del mandatario.