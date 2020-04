Revisa PROFECO negocios

El monitoreo de precios es permanente y no se descuida este tema con el fin de detectar posibles alzas que no estén justificadas.[EXPRESO]

El monitoreo de precios es permanente y no se descuida este tema con el fin de detectar posibles alzas que no estén justificadas.[EXPRESO]

VICTORIA, TAM.-En los últimos días la Procuraduría Federal del Consumidor ha visitado alrededor de 70 comercios en Ciudad Victoria como parte del operativo relacionado a la contingencia sanitaria del COVID-19 para verificar principalmente el comportamiento comercial como son los precios exhibidos, entrega de tickets, acreditación de un posible incremento de precio, con la advertencia de que de incumplir con la disposiciones oficiales además de la multa se procederá a la clausura.

La Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en la zona centro destaca que a la fecha no se ha detectado anomalías en ese sentido y que se ha podido comprobar que existe un cumplimiento en cuanto a las normas que se deben adoptar en estos momentos de contingencia sanitaria, salvo pequeñas observaciones hecha a algunos establecimientos en términos generales se considera que todo se está desarrollando con normalidad y en estricto apego a la ley federal del consumidor vigente.

El monitoreo de precios es permanente y no se descuida este tema con el fin de detectar posibles alzas que no estén justificadas, se ha enfocado la atención en los centros comerciales, tiendas de auto servicio, tiendas de abarrotes y todos aquellos giros que ofrezcan productos de la canasta básica cuidando en todo momento que no se cometan abusos y se aprovechen de la situación porque es un hecho de que se impondrán multas y sanciones conforme lo marca la legislación en la materia.

Las visitas de verificación se van a intensificar esta semana para que los establecimientos comerciales y de servicios cumplan con la ley del consumidor y no se excedan en cuanto a los precios, que cumplan con lo que están ofertando y en especial que se exhiban los precios , las quejas y denuncias se siguen recepcionando por los diferentes medios que se encuentran a disposición de la ciudadanía que este inconforme con algún servicio que se le dé .