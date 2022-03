Revira viuda de Chente: ‘No queremos un centavo de Televisa’

CD. DE MÉXICO.- Horas después de que TelevisaUnivision lanzara un comunicado de prensa asegurando que su serie El Último Rey: El Hijo del Pueblo, basada en la vida de Vicente Fernández, sí se estrenará este lunes como estaba programado, la viuda del cantante, María del Refugio Abarca Villaseñor, contraatacó con su propio escrito dirigido a los medios de comunicación.

En esta misiva, «Cuquita», como siempre ha sido conocida en el medio del espectáculo, puntualiza que si la televisora finalmente sí transmite el programa, pese a que un Juzgado Décimo Civil prohibió hace unos días la emisión, se estaría incurriendo en un delito.

«Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales», señala Abarca Villaseñor en un comunicado de prensa.

«Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi País, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala».

Hace unos días, una resolución del Juzgado Décimo Civil, en el expediente 177/2022, informaba que, en favor de los herederos del Charro de Huentitán, se prohibía la transmisión de la bioserie, producida por Juan Osorio.

La cancelación del estreno, de acuerdo con Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, se debe a que Televisa ha usado el nombre e imagen de Chente de manera sistemática con fines promocionales de la serie. La televisora, en su comunicado, señaló que este argumento en realidad es una artimaña para censurar el melodrama.

«Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita, estos no tienen llenadera'», recordó la viuda del intérprete en su carta.

«Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen».

TelevisaUnivision, al hablar del tema este domingo, criticó que la familia Fernández decidiera apoyar al cien por ciento otra bioserie del cantante producida por Netflix, y protagonizada por el actor jaime Camil, en lugar de brindar su visto bueno a la apuesta de Juan Osorio, de manufactura mexicana y basada en una biografía no autorizada de Don Vicente.

«Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos», puntualizó Cuquita.

«Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino».

En la polémica producción, planeada para estrenar este lunes a las 20:30 horas, el protagonista elegido fue el cantante Pablo Montero, quien estelariza los promocionales de la bioserie y se encuentra grabando más escenas actualmente.

«Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en ‘lo oscurito’ en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia», señala Abarca Villaseñor.

«Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital. ¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuándo estaba vivo!».

Y es que, mientras que TelevisaUnivision señala que un artista, al parecer, no puede tener registrado su nombre, pues «impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales, hablar de ellos», Cuquita detalla en su carta que cuenta con registros de Derechos de Autor legales.

«Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo.

«Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que se pueden hacer series de sus vidas cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie usando su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa. Eso no es censura, es proteger los derechos de nombre artístico y de nuestras marcas registradas».

La viuda del Charro de Huentitán pidió respeto a los medios respecto al tema, pues ni ella ni sus hijos planean dar entrevistas. Sólo se podrá hablar a través de sus abogados.