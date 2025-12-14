Revelan que atacante en Siria infiltró fuerzas de seguridad antes de tiroteo

Autoridades admiten falla grave tras ataque que mató a tres estadounidenses y atribuyen vínculos del agresor con Estado Islámico

BEIRUT.- El hombre que llevó a cabo un ataque en Siria que mató a tres ciudadanos de Estados Unidos se había unido a las fuerzas sirias como guardia de seguridad de base dos meses antes y fue reasignado recientemente ante sospechas de que podría estar afiliado al grupo Estado Islámico, dijo un funcionario sirio a The Associated Press el domingo.

El ataque del sábado en el desierto sirio cerca de la histórica ciudad de Palmira mató a dos militares estadounidenses y a un civil de ese país, y dejó heridos a otros tres. También hirió a tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias que se enfrentaron con el atacante, según el portavoz del ministerio del interior, Nour al-Din al-Baba.

Al-Baba declaró que las nuevas autoridades de Siria habían enfrentado escasez de personal de seguridad y tuvieron que reclutar rápidamente después del inesperado éxito de una ofensiva rebelde el año pasado que tenía la intención de capturar la ciudad norteña de Alepo, pero que terminó derrocando al gobierno de Bashar Assad.

“Nos sorprendió que en 11 días tomáramos toda Siria y eso puso una gran responsabilidad frente a nosotros desde el lado de la seguridad y la administración”, expresó.

El atacante estaba entre los 5.000 miembros que recientemente se unieron a una nueva división en las fuerzas de seguridad interna formadas en la región desértica conocida como la Badiya, uno de los lugares donde los remanentes del grupo extremista Estado Islámico han permanecido activos.

El atacante había levantado sospechas

Al-Baba reveló que el liderazgo de las fuerzas de seguridad interna había comenzado a sospechar recientemente que alguien le estaba pasando información al EI y comenzó a evaluar a todos los miembros en el área de Badiya.

La investigación levantó sospechas la semana pasada sobre el hombre que luego llevó a cabo el ataque, pero los funcionarios decidieron continuar monitoreándolo durante unos días para tratar de determinar si era un miembro activo del EI y para identificar la red con la que se estaba comunicando, indicó al-Baba. No nombró al atacante.

Al mismo tiempo, como “medida de precaución”, dijo, el hombre fue reasignado para custodiar equipo en la base en un lugar donde estaría más lejos del liderazgo y de cualquier patrulla de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos.

El sábado, el hombre irrumpió en una reunión entre funcionarios norteamericanos y sirios que estaban almorzando juntos y abrió fuego después de enfrentarse con guardias sirios, dijo al-Baba. El atacante fue abatido en el lugar.

Al-Baba reconoció que el incidente fue “una gran brecha de seguridad”, pero sostuvo que en el año desde la caída de Assad “ha habido muchos más éxitos que fracasos” por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras el tiroteo, dijo, el ejército sirio y las fuerzas de seguridad interna “lanzaron barridos de gran alcance en la región de Badiya” y desmantelaron varias supuestas células del EI.

Una asociación delicada

El incidente ocurre en un momento delicado, ya que el ejército de Estados Unidos está ampliando su cooperación con las fuerzas de seguridad sirias.

Estados Unidos ha tenido fuerzas en el terreno en Siria durante más de una década, con una misión declarada de luchar contra el EI, con alrededor de 900 efectivos presentes allí hoy.

Antes de la destitución de Assad, Washington no tenía relaciones diplomáticas con Damasco y el ejército norteamericano no trabajaba directamente con el ejército sirio. Su principal socio en ese momento era las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos en el noreste del país.

Eso ha cambiado en el último año. Los lazos se han estrechado entre las administraciones del presidente estadounidense Donald Trump y el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, exlíder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham que solía estar listado por Washington como una organización terrorista.

En noviembre, al-Sharaa se convirtió en el primer presidente sirio en visitar Washington desde la independencia del país en 1946. Durante su visita, Siria anunció su entrada en la coalición global contra el Estado Islámico, uniéndose a otros 89 países que se han comprometido a combatir al grupo.

Funcionarios de Estados Unidos han prometido represalias contra el EI por el ataque, pero no han comentado públicamente sobre el hecho de que el tirador era miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Críticos de las nuevas autoridades sirias han señalado el ataque del sábado como evidencia de que las fuerzas de seguridad están profundamente infiltradas por el EI y son un socio poco confiable.

Mouaz Moustafa, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de Emergencia Sirio, un grupo de defensa que busca construir relaciones más estrechas entre Washington y Damasco, dijo que eso es injusto.

A pesar de tener ambos raíces islamistas, HTS y EI eran enemigos y a menudo se enfrentaron durante la última década.

Entre los exmiembros de HTS y grupos aliados, dijo Moustafa, “es un hecho que incluso aquellos que tienen las creencias más fundamentalistas, los más conservadores dentro de los combatientes, tienen un odio vehemente hacia el EI”.

“La coalición entre Estados Unidos y Siria es la asociación más importante en la lucha global contra el EI porque solo Siria tiene la experiencia y el conocimiento para lidiar con esto”, afirmó.

Más tarde el domingo, la agencia de noticias estatal de Siria, SANA, informó que cuatro miembros de las fuerzas de seguridad interna murieron y un quinto resultó herido después de que hombres armados abrieran fuego contra ellos en la ciudad de Maarat al-Numan en la provincia de Idlib.

No estaba claro quiénes eran los hombres armados o si el ataque estaba relacionado con el tiroteo del sábado.