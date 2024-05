Reta Yahleel a su contrincante morenista a que compruebe acusaciones infundadas en su contra

NUEVO LAREDO, Tam.- Esta tarde, Yahleel Abdala lanzó un claro y abierto desafío a su contrincante morenista a que compruebe las acusaciones infundadas que recientemente le ha hecho, de ser la responsable de distribuir panfletos en su contra y quitar propaganda de la vía pública.

Pero si no lo hace, le exigió que deje en paz a Nuevo Laredo con sus intrigas.

“La candidata de Morena ha estado lanzando una campaña de engaños, de intrigas y de mentiras. La presidenta municipal en turno convoca a una marcha por la paz, siendo ella la responsable, junto con el gobierno estatal y federal, que pertenece a su mismo partido, de generar condiciones para que se lleve a cabo las elecciones y la democracia en Nuevo Laredo.

“Parece absurdo y ridículo y lo más grave de esto, es que acusa a una servidora, según ella lo dice, de que se anda entregando propaganda en su contra. Yo aquí, de frente, como siempre lo he hecho, como lo digo, las mujeres de bien damos la cara, yo aquí le lanzo el reto a Carmen Lilia, que si ella me comprueba de que soy la responsable de esos volantes y de quitar propagada, como me acusa, renuncio a la candidatura, pero si no lo hace, que deje ya en paz a Nuevo Laredo con sus intrigas, que deje de utilizar a los ciudadanos para sus ambiciones personales”, enfatizó.

La candidata de la coalición PAN-PRI “Fuerza y Corazón por Tamaulipas” dijo lo anterior en conferencia de prensa desde las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en donde estuvo flanqueada por el candidato a diputado federal, Manuel Canales Bermea y los candidatos a diputados locales, Jorge Pérez Santos, Ileana Medina Garza y Héctor Canales González, además de los integrantes de la planilla de regidores.

“Le pegunto yo: ¿Por qué no convoca a marchas para poder exigir al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado, con todos los enfermos que no reciben atención ni en el Seguro Social, ni en el Hospital General, por qué no convoca a marchas para que los ciudadanos se sientan en confianza de poder exigirle a ella, que es la responsable, junto con el Gobierno Estatal y Federal de su propio partido, de todos los problemas que hay en Nuevo Laredo en el estado y en México?”, fustigó Abdala Carmona

Recientemente, Yahleel mostró en sus redes sociales que ha sido objeto de hostigamiento legal por parte de la aspirante morenista quien le ha demandado hasta en 13 ocasiones por el más insignificante motivo.

En la rueda de prensa, en la que estuvieron presentes los líderes que se le han sumado a su campaña, como Juan Carlos Medina Rayas, Catita Ibarra, Rogelio Soto, así como el ex alcalde Ramón Garza Barrios, la abanderada del PAN-PRI acusó a su contrincante de mentirle a los neolaredenses.

“Yo creo que aquí tiene una gran oportunidad para que se ahorre el mandarme otra docena de demandas y denuncias, como lo ha hecho, que le demuestre a los ciudadanos lo que está diciendo, pero si ella miente, como sabemos que lo está haciendo, necesita pedirle perdón a los ciudadanos de Nuevo Laredo por el abandono en que tiene a la ciudad, que la candidata de Morena deje de hacerse la víctima, cuando ella es la victimaria de cada uno de los ciudadanos de Nuevo Laredo, a los que les ha fallado, a los que le echó mentira, a los que no les ha cumplido, y en estos tres años no ha podido darles respuesta”, dijo.

En tono enfático, Yahleel mencionó que es ilógico que su contrincante esté convocando a una marcha para pedir el voto libre y secreto, cuando este ya viene contemplado en la Constitución.

“Creo que anda un poquito confundida y se está olvidando de que el gobierno es ella y de que el gobierno estatal y federal es de su propio partido, y aquí hago la pregunta: ¿Entonces va a hacer una protesta en contra de ella y en contra de su propio gobierno?”, agregó.

La marcha en referencia está convocada para las 5 de la tarde de este día, y esa hora es la que Yahleel le marcó para que presente pruebas de sus acusaciones.

“Aquí está el reto, la espero, yo creo que hoy mismo, a las 5 de la tarde en que convocó, tiene agenda libre, donde ella diga, donde ella quiera, pero que compruebe que yo soy la responsable. Así que aquí está su gran oportunidad, aquí está el reto y esperamos su respuesta”, concluyó.