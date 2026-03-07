El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.70
EN VIVO

Resultan unidades afectadas tras percance en Washington y Niños Héroes

El accidente involucró una camioneta Kia Seltos modelo 2024 y un automóvil Chevrolet de color blanco

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular registrado en la intersección de la calle Washington y la avenida Niños Héroes dejó como saldo daños materiales en dos vehículos, luego de que ambas unidades colisionaran en el cruce, de acuerdo con reportes de autoridades viales.

El percance involucró una camioneta Kia Seltos modelo 2024, conducida por Luis Fernando, de 23 años, y un automóvil Chevrolet de color blanco con placas mexicanas, manejado por Adriana, de 27 años. Tras el impacto, el vehículo Chevrolet terminó proyectado contra una barda ubicada en las inmediaciones del cruce.

Según lo declarado por Luis Fernando ante elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, él circulaba por la calle Washington y se detuvo en el alto correspondiente. Indicó que en el carril derecho se encontraba una camioneta roja que también realizó su alto, avanzó y posteriormente quedó detenida parcialmente, por lo que decidió avanzar para dar vuelta a la izquierda.

Por su parte, Adriana señaló que transitaba sobre la avenida Niños Héroes cuando sintió un golpe en la parte trasera del lado derecho de su vehículo. Indicó que, pese a intentar frenar, la unidad terminó impactándose contra una barda.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, recabar las declaraciones de los conductores y realizar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del percance. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce.

Derrumba poste después de percance vial
Sengun y Thompson ayudan a Rockets a vencer a Trail Blazers 106-99

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.