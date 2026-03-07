Resultan unidades afectadas tras percance en Washington y Niños Héroes

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular registrado en la intersección de la calle Washington y la avenida Niños Héroes dejó como saldo daños materiales en dos vehículos, luego de que ambas unidades colisionaran en el cruce, de acuerdo con reportes de autoridades viales.

El percance involucró una camioneta Kia Seltos modelo 2024, conducida por Luis Fernando, de 23 años, y un automóvil Chevrolet de color blanco con placas mexicanas, manejado por Adriana, de 27 años. Tras el impacto, el vehículo Chevrolet terminó proyectado contra una barda ubicada en las inmediaciones del cruce.

Según lo declarado por Luis Fernando ante elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, él circulaba por la calle Washington y se detuvo en el alto correspondiente. Indicó que en el carril derecho se encontraba una camioneta roja que también realizó su alto, avanzó y posteriormente quedó detenida parcialmente, por lo que decidió avanzar para dar vuelta a la izquierda.

Por su parte, Adriana señaló que transitaba sobre la avenida Niños Héroes cuando sintió un golpe en la parte trasera del lado derecho de su vehículo. Indicó que, pese a intentar frenar, la unidad terminó impactándose contra una barda.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, recabar las declaraciones de los conductores y realizar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del percance. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce.