Restan 3 días para tramitar cartilla militar

NUEVO LAREDO, TAM. – La Junta Municipal de Reclutamiento anunció que solamente quedan tres días para inscribirse y tramitar la Cartilla Militar, por lo cual hace un llamado a los conscriptos de la clase 2002 para que acudan a realizar el procedimiento.

El titular de la dependencia municipal, Hugo López Molano, indicó que el plazo concluye el jueves 15 de octubre, por lo que están recibiendo hasta 60 jóvenes por día.

“Hacemos la atenta invitación a los jóvenes en edad de tramitar la Cartilla Militar, anticipados y remisos para que acudan a la Junta Municipal de reclutamiento a realizar el trámite, haciendo hincapié que deben presentar todos los requisitos”, expuso.

Hasta el momento, señaló que se han inscrito 850 jóvenes nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2002, así como remisos con edad máxima de 39 años.

“Este jueves es el último día para recibir papelería para tramitar la cartilla, ahorita están acudiendo muchos jóvenes, todavía vamos bajos, normalmente hacemos entre mil 800 y 2 mil cartillas y ahorita vamos en 850, esto debido a la pandemia, por eso hacemos un llamado para que acudan estos últimos días”, mencionó.

Luego de cerrarse el registro, el funcionario dijo que se espera la indicación para llevar a cabo el sorteo, y debido a la contingencia, todavía no se define si se hará de manera presencial o virtual.

Detalló que los requisitos consisten en llevar acta de nacimiento original y copia, tamaño carta, cinco fotografías 35 por 45 milímetros de frente, blanco y negro, papel mate, sin brillo y sin retoque, fondo blanco, y la personas deben estar sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro, oídos despejados y camisa blanca.

Otros requisitos son certificado de estudios en original y copia, constancia de estudios señalando el semestre que está cursando actualmente; llevar un comprobante de domicilio reciente en original. Estos pueden ser de agua, luz o teléfono.

También es necesario llevar la copia de la Curp actualizada y para los que no nacieron en este municipio, es necesario presentar una carta de no registro expedida en el lugar que nacieron.

López Molano exhortó a toda persona que visite las instalaciones de la oficina, a portar su cubrebocas debidamente y respetar el distanciamiento social, de este modo se evitará la propagación del Covid-19.

La Junta Municipal de Reclutamiento está ubicada en Héroe de Nacataz y Reynosa, atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o bien pueden llamar al número (867) 712-3337, para solicitar mayores informes.