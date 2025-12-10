Restablecen Bolivia e Israel relaciones diplomáticas tras giro en política exterior boliviana

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ofrece una conferencia de prensa en el palacio presidencial en La Paz, Bolivia, el martes 25 de noviembre de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

LA PAZ, Bolivia.- El gobierno boliviano informó el martes sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, la señal más reciente de la reconfiguración geopolítica en un país sudamericano que alguna vez estuvo entre los críticos más fuertes de las políticas israelíes hacia los palestinos.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, y su par de Israel, Gideon Sa’ar, se reunieron en Estados Unidos y suscribieron un documento en el que destaca el restablecimiento de las relaciones plenas y la designación de embajadores a corto plazo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación andina en un comunicado.

Aramayo señaló que la decición de ambos países representa “un retorno a la confianza, a la cooperación inteligente y a los lazos que siempre existieron, pero que ahora se revitalizan con una mirada moderna”.

Según la cancillería, se creará un equipo de alto nivel para diseñar la hoja de ruta para la reinstalación de embajadas residentes.

Hace una semana, el gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz eliminó las visas de ingreso a Bolivia a ciudadanos de Israel y de Estados Unidos que habían impuesto los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Poco antes, la cancillería explicó que el nuevo gobierno, que asumió las riendas de la nación andina hace un mes, busca dar una nueva imagen dando un giro respecto a las políticas de las dos anteriores administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual estuvo en el poder casi 20 años.

Paz emprende su política exterior de “abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia” y así conseguir inversiones y créditos internacionales para implementar su plan para sacar a la nación andina de la peor crisis en cuatro décadas, resaltó.

También reafirmó la voluntad del gobierno boliviano de “superar decisiones del pasado y de reconstruir vínculos que aporten oportunidades reales en tecnología, innovación, cooperación y seguridad” con Israel.

“Apreciamos la decisión del presidente de cancelar los requisitos de visa para los viajeros israelíes. ¡Mañana pretendemos renovar las relaciones entre nuestros países!”, escribió Sa’ar el lunes en su cuenta de X.

Bolivia rompió relaciones con Israel en octubre de 2023 al considerar “desproporcionada” la ofensiva militar israelí en Gaza.

Otros países latinoamericanos de izquierda, como Chile y Colombia, retiraron a sus embajadores de Israel y se sumaron a la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas ante lo que llamó un genocidio por sus ataques a Gaza.