Responde ciudadanía a kits municipales

El alcalde Enrique Rivas dice que no se le negarán a nadie, pero pide apoyar a quienes no pueden comprar los artículos en prevención del Covid-19

Los kits se están dando gratis, principalmente a aquellas personas que no tiene la capacidad o los recursos para adquirir cubre bocas o gel antibacterial. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal Enrique Rivas, hace un llamado a la población neolaredense para que permitan que los kits de higiene, lleguen realmente a personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir cubre bocas o gel antibacterial.

Mencionó que no se le negarán a nadie, pero sí se le dará prioridad a personas o familias que están en situación de vulnerabilidad y más expuestos al contagio del Covid-19.

“Los kits se están dando gratis, principalmente a aquellas personas que no tiene la capacidad o los recursos para adquirir cubre bocas o gel antibacterial. El llamado es si tú tienes la posibilidad, no le quites esa oportunidad a alguien que no tiene los recursos y que realmente sí lo necesita”, exhortó.

Pidió tener conciencia y apoyar a la población vulnerable que vive al día y que sus recursos debe invertirlos en comida.

Los kits se están entregando en la Central de Bomberos y Protección Civil, Héroe de Nacataz y Morelos, y en las cuatro subestaciones, Bulevar Carlos Canseco, en Reservas Territoriales; en Bulevar Las Torres y Luis Donaldo Colosio, en el Fraccionamiento Vista Hermosa.

También en Carretera Anáhuac y Dionisio Carreón, en la colonia 20 de Noviembre; y en Luis Caballero y Gutiérrez, en la colonia Hidalgo; son gratis y el solicitante deberá presentar identificación para evitar su comercialización.