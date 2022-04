Respaldan fronterizos candidatura de Américo Villarreal

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte de su segundo día de campaña en Nuevo Laredo, el Candidato de la Coalición Morena-PT- PVEM Américo Villarreal Anaya, estuvo al frente de un gran mitin, donde se dejó ver el apoyo de los neolaredenses y simpatizantes del proyecto de Morena y del propio candidato, reuniéndose cientos de ciudadanos para escuchar a quien representa la 4T para Tamaulipas.

“Estoy sin duda muy contento de esta respuesta que ha tenido nuestra gente, que ya tiene despertada la conciencia de saber lo que es bueno y es malo para la oportunidad de desarrollo de nuestra sociedad, y sé que van a participar para sumarse a este cambio que ofrece Morena, que ofrece esta candidatura de unidad entre el PT, el Verde Ecologista y Morena, y que ve por una política de bienestar social”, comentó el Candidato Américo Villarreal.

Desde su arribo al Módulo Deportivo SEDATU, en la Colonia Reservas Territoriales, se dejó ver y sentir el gran apoyo de los asistentes, quienes acudieron seguros y confiados del proyecto que representa Américo Villarreal, refrendando así los asistentes su apoyo al candidato de la coalición «Juntos Haremos Historia».

Durante su discurso frente a los cientos de asistentes, Américo Villarreal se comprometió a encabezar un gobierno cercano a la gente, de ver verdaderamente por los intereses del pueblo, tocando y llegando a los puntos más esenciales, como son el trabajo, la salud, los medicamentos y el tema alimenticio.

“Estamos tratando de mandar este mensaje a nuestra población de confianza, de verdad, de no traicionar los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que eso es elevar nuestras virtudes y valores, trabajando con honestidad y justicia, con lo cual sin duda se tendría un futuro promisorio de cambio para todo el estado tamaulipeco”, concluyó.