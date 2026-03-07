Resiste Wrexham y lleva al límite a Chelsea en dramático duelo de Copa FA

Equipo galés se adelantó dos veces y forzó tiempo extra, pero cayó 4-2 tras polémico fuera de juego

Josh Acheampong del Chelsea y Zak Vyner del Wrexham pelean por el balón en el encuentro de la Copa FA el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Jon Super)

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el campeón del mundo, Wrexham estuvo dolorosamente casi logra dar la sorpresa.

El suplente Lewis Brunt estuvo quedó en fuera de juego por unos cuantos centímetros cuando cabeceó lo que parecía un gol del empate en un emocionante choque de la quinta ronda de la Copa FA el sábado contra el gigante de la Liga Premier Chelsea.

Wrexham — ante los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac — se puso en ventaja dos veces en el Racecourse Ground e incluso cuando se quedó con 10 hombres en el tiempo extra, llevó a Chelsea hasta el límite antes de terminar perdiendo 4-2.

Los goles del argentino Alejandro Garnacho y João Pedro en el tiempo extra finalmente marcaron la diferencia entre un Chelsea cuyo plantel costó miles de millones para armarse y un Wrexham que jugaba fútbol no profesional hace apenas tres años.

Pero incluso en la derrota, Wrexham envió un mensaje sobre su potencial mientras busca asegurar un cuarto ascenso consecutivo esta temporada y enfrentar a equipos como Chelsea de manera regular en la Liga Premier.

“Fue uno de los partidos más duros de la temporada hasta ahora”, le dijo Garnacho a la BBC.

Eso fue toda una admisión, considerando que Chelsea ha jugado contra Bayern Múnich, Barcelona y Napoli en la Liga de Campeones esta temporada. Pero reflejó lo cerca que estuvo Wrexham de una sorpresa ante sus aficionados.

El público local estalló a los 18 minutos cuando Sam Smith persiguió un balón largo de Callum Doyle y definió a ras, superando a Robert Sanchez, para poner a Wrexham en ventaja.

Hubo más ocasiones para ampliar la ventaja, pero Chelsea igualó en circunstancias fortuitas antes del descanso.

George Thomason le negó a Garnacho el empate al despejar sobre la línea su remate con destino al gol. Pero su despeje golpeó la espalda del arquero Arthur Okonkwo y rebotó hacia la red.

Wrexham se puso en ventaja por segunda vez a los 78 minutos cuando Doyle produjo un ingenioso toque de taco a partir del disparo desde lejos de Josh Windass.

Cuatro minutos después el partido volvió a quedar empatado —Josh Acheampong remató con potencia a quemarropa, superando a Okonkwo.

Una tarjeta roja para George Dobson en el tiempo añadido significó que Wrexham tuvo que disputar el tiempo extra con 10 hombres y Chelsea aprovechó con el gol de Garnacho a los 96 minutos.

Brunt creyó que había igualado el partido otra vez con su cabezazo tras el peinado de Kieffer Moore — pero el VAR mostró que estaba ligeramente en fuera de juego.

Con el tiempo agotándose, Lewis O’Brien remató apenas desviado y Chelsea por fin pudo respirar tranquilo cuando Pedro sentenció el partido en el quinto minuto del tiempo añadido.