Rescata Tottenham empate ante Leeds y mantiene viva esperanza de permanecer en Premier

Spurs conservan ventaja sobre West Ham en intensa pelea por evitar descenso a Championship

Mathys Tel, derecha, del Tottenham Hotspur, celebra durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Tottenham Hotspur y Leeds United, el lunes 11 de mayo de 2026, en Londres. (John Walton/PA via AP)

Mathys Tel, derecha, del Tottenham Hotspur, celebra durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Tottenham Hotspur y Leeds United, el lunes 11 de mayo de 2026, en Londres. (John Walton/PA via AP)

LONDRES.- El Tottenham Hotspur dio un pequeño y potencialmente crucial paso hacia la permanencia en la Liga Premier tras empatar 1-1 en casa con Leeds United el lunes.

Los Spurs, apenas por encima de la zona de descenso, se colocaron con dos puntos de ventaja sobre su rival directo por la permanencia, West Ham.

Tottenham se adelantó a los 50 minutos con un bonito disparo de Mathys Tels.

Sin embargo, una falta de Tels sobre Ethan Ampadu a falta de 15 minutos derivó en un penalti para Leeds que Dominic Calvert-Lewin convirtió con aplomo.

Los Spurs visitan a Chelsea y reciben a Everton en sus dos últimos partidos, mientras que West Ham visita a Newcastle antes de enfrentarse a Leeds en casa en la última jornada de la temporada.

Uno de los dos se unirá a Burnley y Wolverhampton, ya descendidos, en la Championship la próxima temporada.

Los Spurs llegaron al partido en un gran momento tras dos victorias consecutivas, pero aunque dominaron la primera parte en posesión y remates a puerta, no lograron romper el empate hasta cinco minutos después del inicio del segundo tiempo.

El saque de esquina de Pedro Porro fue despejado hacia un Tels sin marca, que definió con calma al segundo palo desde 20 metros. Fue el primer gol del delantero centro desde el 7 de enero.

Tels, no obstante, se convirtió en el villano 24 minutos después, cuando se consideró que su pie alto había hecho contacto con la cabeza de Ethan Ampadu dentro del área.

El árbitro señaló el punto de penalti y Calvert-Lewin, a quien le habían negado un penalti en la primera parte tras una revisión de video, ejecutó con seguridad el lanzamiento desde los 11 metros.

Ambos equipos pasaron por unos últimos instantes tensos y por unos notables 15 minutos de tiempo añadido, pero no hubo más goles y los Spurs, para quienes el portero Antonin Kinsky estuvo sobresaliente, se conformarán con que su destino sigue en sus manos.

“Jugamos un buen partido, pero había mucha presión. No jugamos con calma. Queríamos ganar de inmediato, sin pases. Cuando estás luchando por no descender no puedes jugar cada partido con calma.

“Leeds jugó un buen partido y esperamos que jueguen así contra West Ham en el próximo”, manifestó el entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi.

Los Spurs han sumado ocho de 12 puntos posibles desde la derrota en el debut de De Zerbi en Sunderland el 12 de abril.

“Nos merecemos quedarnos”, expresó. “Lucharemos hasta el final. . . . Incluso si hubiéramos ganado hoy, todavía no habría estado terminado”.

Hull asegura un lugar en el playoff

Hull jugará contra Southampton o Middlesbrough en la final del playoff de la Championship después de que los goles en la segunda parte de Mo Belloumi y Joe Gelhardt le dieran una victoria 2-0 sobre Millwall en Londres.

El gol de Belloumi a los 64 minutos, con un disparo de zurda, rompió el empate en el segundo partido de la eliminatoria a doble partido, y Gelhardt lo aseguró con un remate raso que se escurrió junto al portero de Millwall.

La victoria significa que Hull está a un partido de asegurar un lugar en la Liga Premier por primera vez desde que descendió en 2017.

Southampton y Middlesbrough empataron 0-0 el partido de ida el sábado y disputarán la vuelta el martes.

La final del playoff está programada para Wembley el 23 de mayo.