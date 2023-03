Rescata INM Nuevo León a 94 personas extranjeras

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con autoridades del estado de Nuevo León, rescató a 94 personas extranjeras que eran transportadas de manera irregular y en condiciones inhumanas en la caja de un camión.

Elementos de la Fuerza Civil del estado de Nuevo León informaron a los Agentes Federales de Migración sobre la localización de 59 personas adultas que viajaban solas, 19 menores de edad no acompañados y 16 personas que iban en nueve núcleos familiares localizadas en el kilómetro 70 de la autopista Anillo Periférico 100, a la altura del municipio de Juárez de dicha entidad.

Al lugar llegó el personal de INM y se pudo constatar que 47 personas son originarias de El Salvador (30 adultos solos, seis menores no acompañados y 11 personas en cuatro núcleos familiares); 28 provienen de Guatemala (18 adultos y 10 menores no acompañados); diez son originarios de Ecuador (cinco adultos y cinco personas en dos núcleos familiares); siete de Honduras (cuatro adultos y tres menores de edad no acompañados), así como dos personas adultas de la India.

Las personas adultas fueron llevadas a la Estación Migratoria de Guadalupe, Nuevo León, para continuar con su proceso administrativo migratorio; mientras que las niñas, niños y adolescentes y los núcleos familiares quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local para su custodia y protección.

Mientras que el conductor y la unidad con placas del Servicio Público Federal quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con la investigación pertinente.

Con apego al respeto a los derechos humanos, el INM refrendó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con el propósito de evitar que las personas extranjeras que transitan de manera irregular pongan en riesgo su vida e integridad física.