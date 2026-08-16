Rescata Boca empate ante Platense con gol de Merentiel

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo la mirada de hinchas de ambos clubes, Boca Juniors rescató el sábado un empate 1-1 del feudo de Platense en la quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Nicolás Retamar consiguió el gol local a los 52 minutos. Empató Miguel Ángel Merentiel para los xeneizes a los 79.

El partido en el estadio Vicente López resultó parejo y con situaciones en las dos áreas. Unos 5.000 hinchas boquenses pudieron presenciar el partido en el inmueble calamar.

En la primera parte, los visitantes tuvieron más la pelota, pero los locales contaron con las ocasiones más claras. En el descanso, el internacional Leandro Paredes fue reemplazado por problemas físicos. En su lugar entró el delantero Merentiel.

Platense consiguió su gol al aprovechar un error de Leandro Lozano. El defensor despejó mal y la pelota se la llevó Retamar para definir frente a Montero.

Boca obtuvo la igualdad con una jugada armada por Tomás Aranda que pasó por elevación a Santiago Ascacibar. Este cabeceó para la entrada de Merentiel, quien esquivó al portero Juan Pablo Cozzani y definió con el arco vacío.

“Creo que tuvimos nuestras posibilidades. Tenemos cosas para ir mejorando, pero creo que el camino es éste”, dijo Ascacibar en la transmisión televisiva. “Vine al club más grande. Tratando de estar a la altura de esta institución”.

Estudiantes ganó el clásico de la ciudad de La Plata ante Gimnasia y Esgrima por 4-0 con los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro. Los triperos sufrieron las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti a los 34 y 52 respectivamente.

Los rojiblancos se pusieron en ventaja con un disparo raso de Mancuso después de un centro cruzado a los 42 minutos.

Palacios amplió la cuenta con un gran remate a un ángulo en un contragolpe por la izquierda a los 59. El tercero, por el mismo sector, fue obra de Tobio Burgos que la picó para el 3-0 a los 69.

Alexis Castro cerró la cuenta con un zurdazo bajo tras parar el balón de pecho a los 83.

Los pincharratas sumaron un triunfo más en un historial que dominan con 70 triunfos frente a 51 victorias gimnastas y 72 empates sobre 193 partidos (incluida la era amateur). Gimnasia ganó sólo uno de los últimos 29 derbis platenses.

San Lorenzo venció por 1-0 a Unión en el primer partido de los azulgranas tras perder el clásico ante Huracán. El tanto sanlorencista fue obra de Rodrigo Auzmendi. El delantero le pegó de volea al primer palo tras un rechazo rival a los 63.

Belgrano, el último campeón argentino, derrotó por 2-0 a Independiente Rivadavia. Los tantos celestes fueron anotados por Lucas Passerini de cabeza a los 41 y por Emiliano Rigoni en los primeros segundos del complemento.

Newell’s Old Boys superó por 2-0 a Deportivo Riestra con los goles de Facundo Guch (66) y Walter Mazzanti (84).

Aldosivi y Tigre empataron 0-0.

Por su parte, Banfield derrotó por 1-0 a Racing en Avellaneda y acentuó el mal momento del club racinguista. Esta fue la tercera derrota consecutiva de los blanquicelestes.

River Plate, de pésima campaña y sin puntos en el certamen, recibirá a Argentinos Juniors, único equipo con puntaje perfecto, el domingo.

Próximos partidos: Sarmiento-Huracán, Barracas Central-Rosario Central, Central Córdoba-Instituto (domingo); Estudiantes (Río Cuarto)-Atlético Tucumán, Lanús-Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield-Defensa y Justicia, Gimnasia (Mendoza)-Talleres (lunes).

Posiciones: Grupo A: Vélez 10 puntos; Instituto 9; Newell’s, Defensa 7; Estudiantes, Lanús, Riestra, Independiente, Gimnasia (M), Central Córdoba, Boca, San Lorenzo 6; Platense 5; Unión 4; Talleres 3.

Grupo B: Argentinos 12 puntos; Belgrano 10; Barracas, Gimnasia (LP) 9; Tigre 8; Huracán, Ros. Central, Ind. Rivadavia, Banfield 7; Sarmiento 6; Atl. Tucumán 5; Racing, Estudiantes (RC) 4; Aldosivi 2; River 0.