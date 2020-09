Reprueba Oposición política interior del Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- La política interior fue reprobada por la Oposición en el Senado de la República, que censuró la intolerancia, la descalificación al adversario y el acoso a la prensa desde la esfera del Ejecutivo.

“Se aprecia un saldo negativo por la descalificación y la confrontación con quienes ejercen funciones de representación popular y tienen militancia en partidos y organizaciones distintas a las que sustenta el Ejecutivo Federal”, evaluó la senadora priista Beatriz Paredes Rangel.

La ex Gobernadora tlaxcalteca deploró, además, que las relaciones del Ejecutivo federal con los Gobernadores emanados del PRI, PAN, MC y PRD estén caracterizadas por la confrontación.

En el caso de los organismos autónomos, observó Paredes Rangel, la relación ha sido realmente accidentada.

“En primer lugar, debilitando el profesionalismo de sus órganos de conducción. En segundo lugar, casos dramáticos como lo que ha sucedido en la CNDH. Y algo que prende la luz de alerta a todos los demócratas de nuestro País, la insistente descalificación del Instituto Nacional Electoral.

“El Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo que ha sido un baluarte en la evolución democrática del sistema político mexicano, sin duda es perfectible, pero jamás aceptaremos que se pretenda suplantar y mucho menos por un poder las funciones democráticas neutrales de esta institución.

A tono con su correligionaria tlaxcalteca, Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que no hay seguridad sin unidad, no hay ampliación de las libertades sin unidad nacional, no hay respeto a los derechos humanos sin unidad nacional.

“Por eso hoy, cuando hacemos este análisis, repasamos: derecho a la salud sin medicinas; derecho al trabajo en una crisis de desempleo propiciada por nuestra incapacidad de unidos buscar salidas a esta contingencia; derecho a la información bajo riesgo de ser declarado enemigo o por lo menos inmundo; derecho a la justicia siempre y cuando se manifieste o se consulte; derecho a la manifestación siempre y cuando los modos agraven y, si no, ahí está el ejemplo de las manifestaciones feministas”, criticó Ramírez Marín.

La bancada de Movimiento Ciudadano coincidiría con el diagnóstico tricolor.

El senador Dante Delgado advirtió que México está fracturado.

“Está siendo dividido por quien ve a la política y a la realidad en términos binarios, en polos, bajo la óptica de buenos y malos, que todos los días se dedica a ser campaña electoral, que se siente rodeado de adversarios.

“Hoy, el único adversario de México es la vuelta al pasado, las políticas regresivas, de concentración del poder y de restauración de un viejo régimen que ya falló”, dijo Delgado.

El ex dirigente del movimiento naranja afirmó que en medio de esa vuelta al pasado, a la crisis sanitaria y económica que está lastimando profundamente a México, se ha sumado una crisis política.

“Desde el poder se prefiere promover distractores haciendo uso selectivo de la justicia en lugar de garantizar la verdad, se prefieren promover consultas sin sentido inconstitucionales, en lugar de consolidar el Estado de derecho y acabar frontalmente con el abuso de poder y la impunidad”, aseveró.

Por el PAN, el senador Marco Gama abrió su intervención con una interrogante: “¿Cuál es la política interior en un Gobierno que usó la democracia para llegar al poder, pero desde el primer día no ha cesado en su propósito de desmantelarla, de debilitarla, de golpearla y de exterminarla?”.

La política interior del actual gobierno, sentenció el legislador potosino, es la política de la confrontación, la intolerancia, el avasallamiento y la campaña permanente.

“Ha quedado suficientemente claro que no puede haber política interior cuando a quienes piensan distinto no se les ve y no se les oye. En su relación con los Gobernadores éste fue el gobierno que firmó el acta de defunción de la Conago y que ha convertido el golpeteo político en mecanismo de coacción hacia los Gobernadores incómodos, mientras guarda vergonzoso silencio hacia los que son denunciados por abuso de poder y por el clima de ingobernabilidad que priva en sus estados.

“En su relación con los organismos constitucionales autónomos -señaló- asistimos al que quizá sea el peor momento para ellos de su historia y, si no, ahí está el elocuente ejemplo de lo ocurrido con la apropiación partidista y destrucción funcional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, mencionó.

El independiente Emilio Álvarez Icaza dejó un mensaje a la bancada de Morena: “No se confundan, compañeros de la mayoría legislativa. No se autoengañen, el dilema es la construcción de una transición democrática. No se puede seguir atacando a quien el Presidente no está de acuerdo, atacando la libertad de expresión a los periodistas, atacando a la sociedad civil, atacando a las feministas, atacando a los ambientalistas. Así no se construye una transición democrática”.

El perredista Miguel Ángel Mancera formuló un llamado a la política interior del país para que se pueda revisar el Pacto Fiscal federal y para que se pueda revisar cómo es que se está dando hoy la participación de los recursos en el País.

“Cómo puede ser una partición mucho más equitativa. Cómo podemos darle a cada uno de los estados lo que corresponde a su efectiva participación en la economía de México. Cómo podemos reorganizar, reordenar, rediseñar una ya lejana y podríamos decir vetusta ley de coordinación fiscal”, cuestionó.