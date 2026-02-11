Reproducciones de Bad Bunny en EU aumentaron 175% tras el Super Bowl

Bad Bunny durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Lynne Sladky)

NUEVA YORK (AP) — El legado del espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl continúa. El lunes, las reproducciones en streaming de su catálogo aumentaron un 175% en Estados Unidos, un día después del Super Bowl, en comparación con el lunes anterior, 2 de febrero.

Eso, de acuerdo con Luminate, una empresa de datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios de comportamiento en la audiencia musical.

Bad Bunny registró casi 100 millones de reproducciones en streaming el lunes en Estados Unidos —99,6 millones en un solo día—, frente a 36,2 millones de reproducciones el lunes anterior.

Eso también es destacable porque el lunes 2 de febrero fue el día después de los Grammy de 2026, cuando el artista, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó el premio al álbum del año. Fue la primera vez que un álbum íntegramente en español se llevó el máximo galardón. Y, como resultado, se produjo un importante aumento en las reproducciones: el 2 de febrero, sus reproducciones bajo demanda en Estados Unidos se dispararon un 117% respecto al lunes anterior, 26 de enero.

Y a nivel global, las reproducciones bajo demanda de Bad Bunny aumentaron un 132% el lunes 9 de febrero, en comparación con el 2 de febrero, una diferencia de 271 millones frente a 117 millones.

Las canciones más reproducidas de Bad Bunny en Estados Unidos el lunes 9 de febrero:

1. “DtMF”, con 10,4 millones

2. “Baile Inolvidable”, con 6,7 millones

3. “NuevaYol”, con 6 millones

4. “Tití Me Preguntó”, con 5,4 millones

5. “EoO”, con 4,5 millones

Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, determinó el lunes que la lista de reproducción de la presentación de Bad Bunny se convirtió en el repertorio más reproducido en la plataforma de streaming musical poco después de la actuación. La superestrella puertorriqueña pasó a dominar la lista Apple Music Daily Top 100 Global, al colocar 23 canciones en el Top 100, entre ellas, nueve en el Top 25 y cinco en el Top 10. Su tema “DtMF” subió al número 1. Su álbum “Debí Tirar Más Fotos” apareció en las listas de álbumes de 155 países, alcanzó el Top 10 en 128 países y llegó al número 1 en 46, incluidos México, Colombia, Chile, Brasil, Alemania, Francia y España.

Spotify constató que las reproducciones en Estados Unidos de la música del artista aumentaron un 470% en la plataforma. Eso se observó al analizar el incremento por hora de las reproducciones en Estados Unidos entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, hora del Este, el domingo 8 de febrero, en comparación con el mismo intervalo horario de la semana anterior.

Y Amazon Music informó que las reproducciones en Estados Unidos de la música de Bad Bunny aumentaron un 480% tras su actuación.

La plataforma de descubrimiento musical Shazam reflejó un repunte similar en la interacción. Apple Music indicó que la actuación de Bad Bunny el domingo marcó el día más grande de la historia en Shazam para cualquier artista latino o de un idioma distinto del inglés. En todo el catálogo del artista, los reconocimientos en Shazam aumentaron más de un 400% durante y justo después del espectáculo de medio tiempo, en comparación con el promedio diario.