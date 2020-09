Reprocha Biden a Trump 200 mil muertes por Covid

Durante el primer debate Biden recrimina a Trump no tener plan para enfrentar pandemia y dice que más de 200 mil muertes muestran lo mal que actúa EU

WASHINGTON.- Durante el primer debate presidencial, Joe Biden recriminó a Donald Trump por no tener un plan para enfrentar la pandemia de coronavirus y señaló que los más de 200 mil muertos muestran lo mal que ha actuado Estados Unidos.

“Tenemos el 4 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento de las muertes por Covid. Cuando se le ha planteado esto al Presidente, él ha dicho ‘es lo que es’. Él sabía que se trataba de un virus mortal y decidió no decirlo para no ‘alertar’ a la gente”, dijo Biden.

El ex Vicepresidente reprochó al Mandatario por no haber promovido el uso de cubrebocas para paliar los contagios de coronavirus. Afirmó que con esta medida se hubieran salvado 100 mil vidas.

Por su parte, el Mandatario le recriminó su respuesta a la epidemia de AH1N1.

“Tú no hubieras podido reaccionar como lo hemos hecho nosotros. No está en tu sangre. Si tú hubieras estado a cargo de la respuesta de la pandemia, no tendríamos 200 mil muertos, tendríamos 2 millones”.

Señaló que la respuesta de Biden, así como la de Obama, cuando se desató la epidemia de H1N1 no había sido adecuada, por lo que no tenía autoridad para criticar las acciones que su Gobierno ha efectuado de cara al coronavirus.

“Yo puedo hacer el trabajo”, reviró Biden y recordó que el número de muertos fue mucho menor y no hubo crisis económica.

El Presidente estadounidense defendió su respuesta a la pandemia e insistió en que había puesto un “veto” de viajes desde China, aunque en realidad sólo se realizaron controles más estrictos a partir del 2 de febrero.

Estados Unidos es actualmente el país más afectado por la pandemia, con al menos 7.1 millones de casos de coronavirus y 205 mil muertes.

Defiende Trump mitines

Al ser cuestionado por qué hacía mítines multitudinarios en medio de la pandemia, Trump defendió los eventos, frente a los más pequeños de Biden.

“Porque la gente quiere escuchar lo que tengo que decir”, justificó.

“Él ha sido completamente irresponsable”, dijo Biden, “es un tonto, en ese respecto”.

Trump y Biden también chocaron por el uso de mascarillas. “La he usado, cuando lo necesito”, dijo el Mandatario, “pero él la usa en todas partes”. productivo”, añadió.