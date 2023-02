Reportan tiroteo en centro comercial de El Paso, Texas

EL PASO, TX.- La tarde de este miércoles se reportó un tiroteo cerca de las 5:10 p. m. en el Cielo Vista Mall, en El Paso, Texas. En respuesta, hubo una gran presencia policial llegando al estacionamiento, así como ambulancias.

Mall scene is still active please avoid the area. Multiple agencies responding to the area.

Múltiples agencias respondieron a la escena, informaron las autoridades. “La escena en el centro comercial aún está activa, evite el área. Múltiples agencias respondiendo a la zona”, tuiteó la policía.

Informes no confirmados mencionan que el saldo era de una muerte en el incidente y cuatro personas heridas, reportó KTSM, afiliada a NBC.

#BREAKING 🚨 Shooting at the Cielo Vista mall in El Paso 3-4 people have been shot inside the food court with one reported dead#Texas #Elpaso #Shooting #USA pic.twitter.com/oxm7AzeZw0

— Anthony (@AnthonyWapow) February 16, 2023