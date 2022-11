Reportan temblor de 4.6 grados con epicentro en Ometepec, Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada de este miércoles se registró un sismo de 4.6 grados de magnitud con epicentro en Ometepec, Guerrero.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 4:49 de la madrugada de este miércoles 25 kilómetros al noreste de Ometepec, en el estado de Guerrero.

Inicialmente se había calculado que la magnitud era de 4.7 grados, pero minutos más tarde se ajustó a 4.6.

La Alerta Sísmica no se activó ya que ‘la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos’.

Protección Civil de Guerrero no reporta daños o afectaciones por este sismo.