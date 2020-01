Reportan muerte de Kobe Bryant

CIUDAD DE MÉXICO.- Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de basquetbol de la historia, falleció en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles, California.

Fuentes cercanas a la NBA confirmaron a CANCHA el fallecimiento del jugador. El incidente habría sido alrededor del mediodía y se espera que la familia más tarde emita una declaración.

Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando éste se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas.

Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. Según agrega TMZ Sports, su esposa, Vanessa Bryant, no viajaba en la aeronave, aunque sí se confirma que su hija mayor, Gianna Maria, falleció en el accidente.

Según testigos oculares, agrega el portal, el motor del helicóptero hizo un sonido extraño antes de que cayera al suelo. La causa del accidente está siendo investigada.

Bryant jugó con Lakers por 20 años y logró cinco campeonatos de la NBA, y terminó su carrera como el tercer mejor anotador de todos lo tiempos, marca que anoche le fue arrebatada por LeBron James, quien ahora juega en Lakers y se quedó con ese puesto.

Ayer Bryant felicitó a LeBron James por situarse tercero en la lista histórica de anotadores de la NBA con 33 mil 655 puntos, tras haber anotado 29 unidades en la derrota 108-91 que sufrieron los Lakers ante los 76ers.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020