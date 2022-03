Reportan fallas en servicios de Google

Los usuarios de Gmail no pueden iniciar sesión en sus cuentas. [Foto: Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios en redes sociales reportaron problemas en los servicios de Google como Gmail, Youtube, Meet y Drive desde poco antes de las 17:00 horas.

Las fallas van desde no poder iniciar sesión, no poder los archivos o iniciar una reunión virtual, hasta no tener acceso al sitio web de cada uno.

De acuerdo con el sitio Downdetector, Google Drive tiene problemas desde las 17:08 horas; mientras que las fallas de Google Meet y Gmail comenzaron a las 17:04 horas.

Youtube, por su parte, tiene problemas desde las 16:57 horas, sobre todo para entrar en su aplicación móvil.

«Puedo soportar no tener Gmail ni Drive de Google ¡pero Youtube no! #Google #googledown», lamentó un usuario en Twitter.

«Se cae Gmail a una hora de que termine el horario ‘godín’. Alguien en Google ya se quería ir a su casa», dijo otro.

… Y también se caen Spotify e Izzi

La plataforma digital de música en streaming Spotify presenta fallas desde las 17:09 horas, según Downdetector. Los problemas más reportados por sus usuarios son falta de conexión al servidor y su app móvil.

En tanto que Izzi tiene fallas en el internet que ofrece desde las 14:00 horas, con el pico más alto hacia las 17:04 horas.

Ante ello, la empresa sólo se limita a responder en Twitter a sus usuarios que están trabajando en ello.