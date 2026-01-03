Reportan dos muertes tras sismo de 6.5 que sacude el sur y centro de México

Una de las víctimas mortales se registró en Guerrero y la segunda en Ciudad de México

Una vista de la Ciudad de México el viernes 2 de enero de 2026, luego de un sismo de magnitud 6,5 que se originó en el área de Acapulco (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un terremoto sacudió con fuerza el sur y centro de México el viernes interrumpiendo la primera rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del nuevo año, cimbrando las costas de Guerrero, en el Pacífico, y causando la muerte de al menos dos personas.

Una de las víctimas mortales se registró en Guerrero en una pequeña comunidad cercana al epicentro y la segunda en Ciudad de México por un presunto infarto durante una evacuación, según las autoridades.

El sismo tuvo una magnitud de 6,5 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y su epicentro cerca de la localidad de San Marcos, unos 70 kilómetros al sureste del turístico puerto de Acapulco. Se sintió en siete estados del país, según el gobierno federal, y tuvo más de 500 réplicas. Las mayores, de acuerdo al servicio geológico estadounidense, fueron de 4,5 grados.

Roberto Arroyo, secretario de protección civil de Guerrero, explicó que las réplicas son algo normal en ese tipo de sismos, fuertes pero afortunadamente breves. El temblor duró aproximadamente unos 33 segundos. El funcionario dijo que no había alerta de tsunami.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que una mujer de 50 años murió “por el colapso de su vivienda” en una pequeña localidad cercana a San Marcos. En este último pueblo quedaron afectadas algunas casas de adobe.

Además, un hospital de Chilpancingo, la capital de Guerrero, sufrió “daño estructural mayor” con lo que varios pacientes tuvieron que ser evacuados, sin reportarse víctimas. En otras instalaciones sanitarias hubo daños pero menores.

Horas antes, durante una transmisión a través de Facebook en la que los funcionarios vivieron en vivo una de las réplicas, Salgado dijo que en algunos hoteles de Acapulco se cayeron plafones y se rompieron vidrios, algo que también se repitió en el aeropuerto internacional de esa localidad, pero subrayó que no hubo daños estructurales en ninguno de esos lugares. Sí hubo derrumbes menores de tierra y rocas en algunas carreteras, pero indicó que la principal vía de conexión de Acapulco con el centro del país operaba sin problemas.

Autoridades militares indicaron que en algunos puntos de Guerrero había problemas con las comunicaciones.

José Raymundo Díaz Taboada, médico y defensor de derechos humanos que vive en uno de los cerros que rodean el puerto de Acapulco, dijo a AP que estaba acostado cuando comenzó a sentir un fuerte rumor y el ladrido de perros que todos los vecinos de su zona identifican con el anuncio de un sismo.

“En ese momento empezó a sonar la alerta sísmica en el celular…y fue que se empezó a sentir ya fuerte la vibración, con mucho ruido por el tipo de terreno” pero con sacudidas menores que en temblores previos, explicó mientras preparaba una mochila de emergencia ante la continuidad de las réplicas.

La alarma a través de los celulares, que se activó al menos en Acapulco y en la capital, es un sistema de alerta puesto en marcha recientemente por el gobierno mexicano.

Díaz Taboada dijo que no había podido comunicarse con varios compañeros de la llamada Costa Chica, la más cercana al epicentro, porque las comunicaciones estaban cortadas.

En la Ciudad de México, la alcaldesa Clara Brugada dijo que una persona murió “por un posible paro cardiorrespiratorio y posterior caída” mientras se evacuaba un edificio y que hubo cortes de energía en algunos lugares aunque, en general, no hubo daños graves.

La falla de un transformador provocó un incendio que no conllevó víctimas, agregó. Las autoridades invitaron a la población a contactarles si veían daños severos en sus casas para que expertos pudieran inspeccionarlas.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum retomó la conferencia de prensa diez minutos después del temblor, tras una breve evacuación de las instalaciones.

El sismo cimbró los edificios más altos y en otros, en lugar de movimiento, se escuchaban ruidos en el interior de las paredes, constataron varios periodistas de AP.

Muchas personas salieron de sus casas en pijama y con sus mascotas en brazos mientras observaban los cables de la luz o los árboles para revisar el impacto que había tenido el temblor.