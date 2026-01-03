El Dólar
Fortalece DIF Tamaulipas la atención a personas adultas mayores con brigadas de salud

En la Casa Club del Adulto Mayor se atendió a más de 400 personas durante la jornada más reciente

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de contribuir al bienestar físico, mental y emocional de las personas adultas mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo una brigada de salud en la Casa Club del Adulto Mayor, donde se brindó atención a más de 400 asistentes.

Durante la jornada se priorizaron acciones de prevención y protección de la salud ante la temporada invernal, mediante la aplicación de vacunas y la prestación de servicios de atención odontológica y auditiva, así como terapia física. De igual forma, se puso a disposición el módulo de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de la Secretaría de Salud.

Estas brigadas de salud se realizan de manera periódica tanto en la Casa Club del Adulto Mayor como en los distintos centros asistenciales del estado, donde se brinda atención integral a personas adultas mayores a lo largo del año.

A través de estas acciones preventivas, las y los Mensajeros de Paz buscan fortalecer la salud médica y psicosocial de las personas que asisten a estos espacios, así como brindar tranquilidad a sus familias, favoreciendo una mejor calidad de vida y un acompañamiento digno en esta etapa de la vida.

 

