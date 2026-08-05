Reporta SpaceX pérdidas millonarias pese al fuerte crecimiento de ingresos

NUEVA YORK.- SpaceX reportó una pérdida de más de quinientos millones de dólares en su primer informe trimestral como empresa pública, pero el descalabro fue menor de lo previsto por Wall Street y los ingresos se dispararon.

La empresa dirigida por Elon Musk reportó una pérdida de 541 millones de dólares, equivalente a 9 centavos por acción, en los tres meses hasta junio, menos de la mitad de lo que los analistas financieros habían esperado. Los ingresos saltaron a 7.800 millones de dólares, un aumento de más del 90% respecto al periodo del año anterior.

Musk responderá preguntas de inversionistas y analistas financieros pronto en una conferencia telefónica.

Las acciones de la empresa de cohetes, comunicaciones satelitales e IA han caído aproximadamente a la mitad desde su pico de junio, poco después de una oferta pública inicial que brevemente convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

Los inversionistas han hecho bajar el precio de la acción por preocupaciones de que Musk les exageró sobre las perspectivas futuras de la compañía para los viajes y la colonización espacial, entre otros temas. También se preparan para una negociación volátil, ya que algunos directivos de la empresa podrán vender acciones tras el vencimiento de lo que se conoce como una cláusula de prohibición, que ocurrirá más adelante en la semana.

Las acciones subieron un 19% en su primer día de cotización, lo que convirtió a Musk en el primer billonario del mundo. La caída posterior de SpaceX, así como un descenso en las acciones de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Musk, han reducido su fortuna a 783.000 millones de dólares, según Forbes.

Parte visionario, parte vendedor, es probable que le pregunten a Musk en la conferencia telefónica cuándo espera terminar las pruebas de los gigantescos cohetes Starship de SpaceX, que la NASA espera usar para volver a llevar astronautas a la Luna, cuáles son sus planes para su red de satélites y qué perspectivas hay de poner en órbita centros de datos del tamaño de un campo de fútbol.

También podría enfrentar preguntas sobre rumores de que SpaceX se fusionará con la empresa de autos Tesla de Musk, aunque ello probablemente ofrecerá pocos detalles. Ninguna de las dos compañías ha confirmado esos planes y Musk ha esquivado preguntas al señalar que las normas sobre valores le prohíben hablar del tema.

A los directivos de SpaceX se les prohibió vender en la oferta pública de junio, pero esa restricción empieza a relajarse el jueves, cuando más de 900 millones de acciones se liberen para su negociación, aumentando a más del doble la cantidad actualmente disponible para su negociación. El paquete de acciones disponibles tras la expiración de la cláusula de prohibición será el primero de varios que se podrán cotizar durante los próximos meses.

Esa perspectiva ha pesado sobre las acciones, que cerraron el martes en 125,33 dólares, por debajo del máximo de 225 dólares en junio y del precio de la OPI de 135 dólares.

A finales del mes pasado, el cohete Starship desplegó con éxito satélites en el espacio durante una prueba. Las pruebas futuras podrían incluir el intento de usar brazos gigantes en su base de lanzamiento Starbase, en Texas, para atrapar la nave espacial y su propulsor cuando regresen a Tierra tras un retorno en suspensión.

Starlink, el negocio de comunicaciones satelitales de SpaceX, es un gran generador de efectivo para la empresa, con contratos en todo el mundo. La compañía también opera un negocio de IA que pierde dinero, conocido por su herramienta Grok, así como la plataforma de redes sociales X, el Twitter rebautizado.