El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Remontan Bulls ante Hawks y logran su mejor inicio en cuatro años

Con 21 puntos de Dosunmu y gran aporte colectivo, Chicago venció 128-123 a Atlanta y mantiene paso perfecto en la temporada

El alero de los Bulls de Chicago Matas Buzelis clave el balón frente al base Luke Kennard y el alero Jalen Johnson de los Hawks de Atlanta el lunes 27 de octubre del 2025. (AP Foto/David Banks)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayo Dosunmu anotó 21 puntos, Josh Giddey sumó 18 unidades y 13 rebotes, y los Bulls de Chicago remontaron para superar el lunes 128-123 a los Hawks de Atlanta.

Nikola Vucevic tuvo 17 puntos y 17 rebotes y Chicago remontó de un déficit casi al inicio de 13 tantos para mejorar a 3-0, su mejor inicio de temporada en cuatro años.

Kristaps Porzingis anotó 27 unidades y Jalen Johnson regresó a alineación de los Hawks y firmó 15 puntos, pero Atlanta perdió su segundo partido consecutivo y el primero de un viaje de cuatro juegos, para quedar con foja de 1-3.

Trae Young tuvo 21 puntos y 17 asistencias, incluyendo algunas jugadas espectaculares. Onyeka Okongwu añadió 18 unidades y diez rebotes.

Ocho jugadores de Chicago, incluidos los cinco titulares, alcanzaron cifras de dos dígitos en anotación. Matas Buzelis tuvo 16 tantos y Tre Jones añadió 14 con nueve asistencias.

Buzelis encestó un triple con 2:30 minutos por jugar para poner a Chicago adelante 121-118, y Kevin Huerter aumentó la ventaja a cinco puntos con una bandeja en carrera tras un robo de Vucevic 13 segundos después. Giddey aseguró el resultado con un par de tiros libres con 7,7 segundos restantes.

Brilla Shohei Ohtani con dos jonrones y récord histórico en Serie Mundial
Lidera Mahomes triunfo de Chiefs sobre Commanders con tres pases de anotación

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.