Remonta PSG ante Tottenham con triplete decisivo de Vitinha en París

Vitinha, del PSG, convierte un penal ante Tottenham en un duelo de la Liga de Campeones, el miércole 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS (AP) — El centrocampista Vitinha lució letal en el disparo con un triplete y el Paris Saint-Germain remontó dos veces para vencer el miércoles 5-3 al Tottenham en la Liga de Campeones.

El portugués marcó el primero con su pie derecho, el segundo con el izquierdo y luego convirtió un penalti.

“Sin duda (es especial), creo que es la primera vez que incluso marco dos goles en un partido en mi carrera”, afirmó Vitinha. “Esto muestra el carácter del equipo, no es la primera vez (que estamos en desventaja) en un partido”.

Otro centrocampista, el español Fabián Ruiz, marcó un tanto, lo mismo que el defensor ecuatoriano Willian Pacho. PSG, campeón defensor de Europa, se desenvolvió bien al ataque, incluso sin sus delanteros estrella.

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, estuvo en el banquillo tras regresar de una lesión y Désiré Doué, quien anotó dos veces en la victoria 5-0 de la temporada pasada contra el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, aún se está recuperando de una lesión.

El Tottenham tomó la delantera con un rápido contraataque a los 35 minutos, incluida una jugada bien trabajada por la izquierda.

Tras un elegante intercambio de pases, Archie Gray lanzó un centro al segundo palo y Randal Kolo Muani —quien está cedido a préstamo por el PSG esta temporada— cabeceó el balón al área para que el delantero brasileño Richarlison rematara de cabeza a corta distancia.

Pero la defensa del Tottenham no logró frenar el avance de Vitinha en el borde del área de penalti y el mediocampista dirigió hábilmente un disparo al ángulo superior derecho momentos antes del descanso.

El internacional portugués de 25 años consiguió su segundo gol con un remate combado hacia la esquina izquierda apenas dentro del área a los 53, después de que nuevamente los zagueros le dieron demasiado espacio. El tanto llegó tres minutos después de que Kolo Muani puso al Tottenham al frente 2-1.

El PSG anotó luego en una rápida sucesión con un disparo bajo de Ruiz y un disparo de Pacho desde corta distancia tras un córner, mientras la defensa del Tottenham se resquebrajaba por segunda vez en cuestión de días.

La escuadra inglesa fue derrotada por cuarta vez en seis partidos. El domingo, el club ganador de la Liga Europa perdió 4-1 ante el Arsenal, líder de la Premier.

El equipo del entrenador Thomas Frank había causado problemas al PSG en la Supercopa de la UEFA, que dio inicio a la temporada en agosto. Tomó una ventaja de 2-0 antes de perder en una tanda de penaltis tras una reacción postrera del PSG.

El ataque fluido del Tottenham resultó difícil de detener y Kolo Muani redujo la diferencia a 4-3 a los 73, después de que Vitinha cometió un raro error y perdió el balón cerca del área del PSG.

Momentos después, Vitinha completó su triplete desde el punto de penalti después de que el defensor argentino Cristian Romero bloqueó su disparo con un brazo.

Vitinha fue tercero en la votación del Balón de Oro masculino, pero, antes de la noche del miércoles, no se había destacado tanto por su capacidad goleadora, anotando un modesto total de 21 goles en 170 partidos.

Recibió una ovación de pie por parte del público del Parque de los Príncipes cuando fue sustituido cerca del final del tiempo de descuento.