Reitera Rivas respeto a libertad de expresión

NUEVO LAREDO,TAM.-El alcalde Enrique Rivas reiteró ante comunicadores el compromiso que ha distinguido al gobierno municipal, de respeto a la libertad de expresión y a las distintas posturas de los medios de comunicación, durante el desayuno conmemorativo del ‘Día del Periodista’.

“Mis respetos para todos los periodistas. Este gobierno municipal no lo ha hecho y no pondrá calificativo a ningún medio de comunicación o periodista que coincida o no con la forma de gobierno municipal”, afirmó Rivas Cuéllar.

El presidente municipal convivió en un restaurante con los periodistas, a quienes felicitó y reconoció la “nada fácil tarea” que realizan diariamente para transmitir a la comunidad noticias oportunas y veraces.

El ‘Día del Periodista’ se celebra cada 4 de enero como homenaje a la memoria de Manuel Caballero, destacado escritor y periodista fallecido.

“Yo vengo de un hogar en el que un periodista fue el sustento. Conozco los retos y desafíos que pueden vivir. Ustedes son la pieza clave para establecer la comunicación con la sociedad. Aquellos que no coinciden con la forma de gobierno, de manera legítima establecen la crítica y generan el contrapeso natural. El escuchar todas las voces permite dar buenos resultados como gobierno”, agregó.

En la mesa principal, el alcalde convivió con los dirigentes de comunicadores: Enrique Rivas Ornelas, fundador de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo AC; Martha Cázares, presidenta de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo AC; Justino Silva Ramírez, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos.

Así como Edmundo Zapata, coordinador de Periodistas Veteranos de Nuevo Laredo; Erika Morales, presidenta de la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación, así como Jaime Orozco, presidente de Periodistas y Comunicadores.