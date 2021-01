Regresan al set, pero bien protegidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado la industria fílmica se vio obligada a vaciar su calendario de estrenos y retrasar sus grandes proyectos.

Hasta que la pandemia esté controlada y la vacunación contra el coronavirus haya alcanzado una cuota muy alta en la población, continuarán postergando las filmaciones, sin embargo, algunos han decidido reactivar sus actividades pese a la situación.

Volver a los sets de grabación requiere las mejores medidas de seguridad sanitaria ante la Covid-19, y los actores están muy conscientes de ello, a continuación te mostramos a tres estrellas que han sido muy responsables con el protocolo.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio llegó al set de la cinta Don’t Look Up, que se estrenará en 2021, con un look relajado pero sin olvidar la careta.

El filme escrito y dirigido por Adam McKay, cineasta nominado al Oscar en 2018, reunió a Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence y Timotheé Chalamet.

Don’t Look Up también marca el regreso a la pantalla de Dicaprio, pues su último proyecto fue en Once Upon a time…in Hollywood, lanzada en 2019

Eiza González y Jake Gyllenhaal

Eiza González y Jake Gyllenhaal también volvieron al set para trabajar en el próximo proyecto de Michael Bay, Ambulance que se estrenará en 2022.

Ambulance es una adaptación de una exitosa película de 2005 que ahora tendrá a Eiza González, Jake Gyllenhaal y Yahya-Abdul Mateen como protagonistas.

De acuerdo con Deadline, Michael Bay prefiere mantener los detalles en secreto, pero las fuentes dicen que la película es del estilo de los grandes thrillers de acción de los 90, como Speed y Bad Boys.

Aunque no se sabe mucho ya se dieron a conocer las primeras imágenes en las que se puede ver a Jake Gyllenhaal y Eiza González en el set con cubrebocas.