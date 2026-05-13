Regresa Real Betis a Champions League tras dos décadas de ausencia

Equipo de Manuel Pellegrini aseguró quinto lugar en España con triunfo ante Elche

Los jugadores del Real Betis celebran tras el gol de Assane Diao para el empate 2-2 contra el Barcelona en la Liga española, el sábado 7 de diciembre de 2024, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Los jugadores del Real Betis celebran tras el gol de Assane Diao para el empate 2-2 contra el Barcelona en la Liga española, el sábado 7 de diciembre de 2024, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

MADRID.- El Real Betis está de vuelta en la Liga de Campeones tras una ausencia de 20 años.

El club español venció 2-1 al Elche en casa en la liga española el martes para asegurar el quinto puesto y la última plaza para la Liga de Campeones.

El Betis jugó por última vez en la Liga de Campeones en la temporada 2005-06, cuando terminó tercero en su grupo por detrás de Liverpool y Chelsea.

Con dos jornadas por disputarse, el Betis de Manuel Pellegrini abrió una brecha de siete puntos sobre el Celta de Vigo, sexto clasificado, que más temprano el martes perdió 3-2 en casa ante el Levante.

Cucho Hernández adelantó al Betis en el minuto nueve y Pablo Fornals marcó el gol de la victoria en el 68, después de que Héctor Fort hubiera igualado para el Elche poco antes del descanso.

El Elche, que jugó con un hombre menos desde los 49 minutos tras la expulsión de Léo Pétrot, se mantuvo cerca de la zona de descenso.

El Levante subió al 16º puesto con su victoria sobre el Vigo.

También, el Atlético de Madrid, que es cuarto, venció 2-1 al Osasuna (11mo) con goles de Ademola Lookman y Alexander Soroloth. Marcos Llorente del Atlético fue expulsado al 79,