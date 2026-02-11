Regresa Justin Verlander a Tigres para histórica temporada

El veterano lanzador firma por un año y refuerza la rotación de Detroit rumbo a nueva etapa

Foto del 17 de septiembre del 2025, Justin Verlander con los Gigantes de San Francisco lanza durante la primera entrada del juego ante los Diamondbacks de Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)

LAKELAND, Florida.- Para su 21ª temporada en las Grandes Ligas, Justin Verlander regresa al sitio donde comenzó su carrera..

Verlander volvió a los Tigres de Detroit el martes, mediante un contrato de un año y 13 millones de dólares con su primer equipo de las Grandes Ligas. El astro tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana se une a una rotación mejorada que incluye a Tarik Skubal y Framber Valdez, quien también firmó con Detroit en la agencia libre.

Verlander, quien cumplirá 43 años el 20 de febrero, tuvo un récord de 183-114 con una efectividad de 3.49 durante sus primeras 13 temporadas en Detroit. Ganó su primer premio Cy Young y fue Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2011, cuando tuvo una foja de 24-5 y un promedio de carreas limpias de 2.40.

El as fue canjeado a Houston en agosto de 2017 y ayudó a que los Astros conquistaran la Serie Mundial ese año y nuevamente en 2022. Ahora tiene la oportunidad de perseguir un tercer campeonato con los Tigres, que buscan el primer título de la franquicia desde 1984.

El acuerdo de Verlander con Detroit incluye 11 millones en pagos diferidos a partir de 2030. Los lanzadores y receptores de los Tigres están programados para realizar el miércoles su primer entrenamiento de pretemporada.

El derecho acumula un récord de 266-158 con una efectividad de 3.32 en 555 aperturas. Ha lanzado también por los Mets de Nueva York y San Francisco.

Está empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el 34to puesto de por vida en las Grandes Ligas en victorias, mientras que los 3.553 ponches en su carrera lo tienen en el octavo lugar, justo detrás de los 3.574 de Don Sutton.

Verlander viene de un año frustrante con los Gigantes. Terminó con un récord de 4-11 y una efectividad de 3.85 en 29 aperturas. Pero su efectividad de 2.60 desde el 23 de julio hasta el final de la temporada lo ubicó en el cuarto lugar de la Liga Nacional con un mínimo de 60 innings lanzados.

Reapareció el 18 de junio después de estar fuera un mes por una distensión en el músculo pectoral derecho. Quiere seguir lanzando después de una temporada decepcionante en la que comenzó 0-8 y no ganó en sus primeras 16 salidas antes de una victoria obtenida en Atlanta el 23 de julio.

“La primera mitad fue bastante difícil. Estoy feliz de haber podido encontrar algunos ajustes mecánicos para volver en la dirección correcta y lanzar bien en la segunda mitad”, manifestó Verlander el 27 de septiembre, tras su última salida. “Creo que siempre preferirías que todo salga bien, evidentemente, pero es agradable poder darle la vuelta. Especialmente después de unos meses se vuelve realmente agotador y cansado. Sólo tienes que venir todos los días con una mentalidad positiva y seguir trabajando duro”.

Verlander firmó un contrato de un año por 15 millones de dólares con San Francisco en enero de 2025 y su debut en casa fue para el olvido. Los Gigantes a menudo tuvieron problemas para brindarle suficiente apoyo ofensivo.

El cambio en la segunda mitad fue importante para Verlander, quien limitó a sus oponentes a un promedio de .228 en sus últimas 13 apariciones. Permitió dos o menos carreras limpias en 10 de sus últimas 13 aperturas.

Asimismo, Detroit formalizó un contrato de tres años y 115 millones de dólares con Valdez el martes, después de que las partes acordaron los términos la semana pasada. El zurdo dominicano pasó las últimas ocho temporadas con los Astros de Houston.

Valdez puede optar por la rescisión después de la temporada 2027, y el acuerdo incluye una opción mutua para 2029 por 40 millones de dólares con una compensación de 5 millones de dólares. El lanzador recibe salarios de 17.5 millones este año, 37,5 millones en 2027 y 35 millones en 2028.

El quisqueyano, dos veces elegido al Juego de Estrellas y campeón de la Serie Mundial de 2022 recibirá un bono por firmar de 20 millones de dólares, totalmente diferido, con pagos a partir de 2030.

Su salario cada año, de 2027 al 29, puede aumentar en 2 millones de dólares por ganar un premio Cy Young, 1 millón por terminar segundo y 500.000 por quedar tercero en la votación, siempre que no termine la temporada en la lista de lesionados. También podría aumentar en 2 millones de dólares por ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y 1 millón por ganar ese mismo galardón pero en la Serie de Campeonato.