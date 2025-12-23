Regresa Bailando con las Estrellas en Ucrania con héroes de guerra

La soldado Rusya Danylkina, quien perdió una pierna en la guerra contra Rusia, y el coreógrafo Pavlo Semakin participan en la versión ucraniana de Bailando con las Estrellas en Kiev el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Efrem Lukatsky)

KIEV, Ucrania.- Antes de la guerra, la versión ucraniana de “Bailando con las Estrellas” era un programa de televisión querido y popular, deslumbrando al público con actuaciones de celebridades y bailarines profesionales. El programa ahora regresa para un episodio especial, esta vez con héroes de guerra ucranianos, subrayando la resiliencia de la nación en tiempos difíciles.

Muchos aún recuerdan cómo el presidente Volodymyr Zelenskyy, entonces actor, ganó la competencia de baile en 2006, el año en que “Tantsi z zirkamy”, como se conoce al programa en ucraniano, debutó por primera vez.

En el nuevo episodio especial, los bailarines actúan con extremidades protésicas, mostrando su fortaleza para superar la adversidad. La lista de participantes incluye figuras públicas que ganaron prominencia desde que la guerra total de Rusia contra Ucrania se lanzó en febrero de 2022.

Pero al igual que la Ucrania actual, el programa, que es parte de una franquicia internacional, ha tenido que lidiar con una multitud de desafíos de guerra, incluidas frecuentes interrupciones de energía.

Todos los ingresos se destinarán al Centro para Superhumanos, una clínica especializada en el tratamiento y rehabilitación de víctimas de guerra.

Una nueva realidad

Durante una grabación previa la semana pasada, los bailarines giraron, saltaron y se deslizaron bajo el brillo de las luces, algunos integrando sin esfuerzo sus extremidades protésicas en la coreografía.

Para el productor creativo Volodymyr Zavadiuk, cada segmento del programa es valioso, creando algo especial durante tiempos difíciles.

“Se trata de nuestra resiliencia y se trata de nuestro futuro”, afirmó Zavadiuk, quien también dirige Big Brave Events y el departamento de Big Entertainment Shows en 1+1 Media.

Entre los artistas estaba Ruslana Danilkina, una veterana de guerra que perdió su pierna en combate en 2022 y ahora es reconocida en Ucrania por dedicarse a ayudar a las tropas heridas a adaptarse a la vida con prótesis.

Ella entregó una actuación apasionada centrada en reclamar su feminidad tras la lesión traumática.

También está de regreso en el programa el querido bailarín Dmytro Dikusar, esta vez como juez de la competencia. Compaginó la filmación con su servicio en el frente con su pelotón.

El músico de rock ucraniano Yevhen Halych se sentó en la silla de maquillaje antes de su número, reflexionando sobre su propia determinación de traer de vuelta el programa.

“Estamos filmando este proyecto en un país donde hay una guerra… Tenemos cortes de energía, puede haber una alerta aérea, podría haber bombardeos”, declaró. “¿Qué siento? Siento un deseo genuino de vivir una vida plena, sin importar lo que pase”.

Desafíos en tiempos de guerra

Producir el episodio especial del programa no ha sido una hazaña fácil en tiempos de guerra. Una transmisión en vivo era imposible: un ataque ruso puede ocurrir en cualquier momento. Luego estaban los obstáculos técnicos: durante la grabación de la semana pasada, un generador clave falló.

Cuando el programa se emita el domingo, el público votará por su favorito.

Danilkina, que tenía solo 18 años cuando perdió su pierna y que hoy trabaja en el Centro para Superhumanos, cautivó a todos con su apasionada actuación, su extremidad protésica artísticamente integrada en su rutina.

“Nuestro baile trata sobre la vida. Se trata de aceptar el amor”, dijo a The Associated Press después de su actuación. “Porque en realidad, cuando tu cuerpo está herido, es muy difícil amarte a ti mismo. Y permitir que alguien más te ame es aún más difícil”.

Su lesión no fue el final de su vida, indicó, y ahora quiere mostrar a “miles de chicos y chicas heridos que están comenzando sus vidas de nuevo” que no es el final de las suyas.

Para el veterano Ivan Voinov y su esposa de tres meses, Solomiia, el programa fue más que solo una actuación de baile: fue la segunda vez que bailaron juntos desde su lesión, la primera fue en su boda.

Solomiia Voinov sonrió tímidamente, recordando cómo había intentado durante mucho tiempo persuadir a Ivan de que debían bailar hasta que él cedió.

“No nos quitamos los ojos de encima mientras bailamos, y es una gran conexión”, señaló. “Estoy feliz”.

Añadió que ya estaba planeando su próximo baile: una bachata, un estilo de baile rápido y con movimientos de cadera que se originó en la República Dominicana.

“Podremos seguir bailando”, dijo. “Significa que hay futuro”.