Regresa Air Force One tras detectar falla durante vuelo presidencial

La aeronave volvió a la Base Andrews y Trump continuará su viaje en otro avión hacia Davos

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One para viajar hacia el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026, en la Base Andrews, en Maryland. (AP Foto/Evan Vucci)
AP

WASHINGTON.- El avión del presidente Donald Trump, el Air Force One, volaba de regreso a la Base Andrews después de haber partido rumbo a Suiza el martes por la noche.

La decisión de regresar se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó “un problema eléctrico menor” y, por precaución, decidió dar la vuelta, anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Una vez en la Base Andrews, Trump abordará otra aeronave y continuará con su viaje rumbo al Foro Económico Mundial en Davos.

