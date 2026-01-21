Alianza estratégica en Nuevo Laredo: CANACAR y Barra de Abogados unen esfuerzos

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS – En un encuentro que marca un precedente para la colaboración intersectorial en la ciudad, se reunieron Héctor Hinojosa, Delegado del Autotransporte de Carga (CANACAR), y el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo.

​Esta reunión de trabajo entre dos de las figuras más influyentes de la sociedad civil tuvo como eje central el desarrollo logístico y la certeza jurídica, elementos fundamentales para el progreso de la región.

Ambos líderes coincidieron en que el transporte de carga no solo es el motor económico local, sino un sector que requiere de un acompañamiento legal sólido y visionario.

​Un compromiso por la sociedad

​Durante la charla, que se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto, se intercambiaron puntos de vista sobre el rumbo actual de Nuevo Laredo.

Los temas principales de la agenda fueron:

​Liderazgo Compartido:

La suma de la experiencia operativa de CANACAR y la excelencia jurídica de la Barra de Abogados.

​Calidad de Vida:

Cómo la eficiencia en el transporte y el respeto al Estado de Derecho impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos.

​Visión de Ciudad:

El compromiso de trabajar de manera coordinada para enfrentar los retos de una “Ciudad en Movimiento”.

​”Tuvimos una plática muy amena sobre el papel que ambos sectores podemos jugar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos por el bien de la sociedad”, destacaron los líderes tras el encuentro.

​Este acercamiento entre el Lic. Miranda Niño y Héctor Hinojosa fortalece el tejido institucional de Nuevo Laredo, demostrando que la unión de diferentes sectores es la clave para un futuro más próspero y organizado.