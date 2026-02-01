Registra jornada de salud municipal alta participación ciudadana

Nuevo Laredo, Tam.- La Jornada de Salud impulsada por el Gobierno Municipal se llevó a cabo con éxito, registrando una amplia participación ciudadana y una respuesta positiva por parte de las y los vecinos que acudieron para aprovechar los servicios médicos gratuitos ofrecidos, principalmente en materia de prevención y cuidado de la salud.

Durante esta jornada, realizada bajo la modalidad Drive-Thru, decenas de familias acudieron para realizarse sin costo la prueba de hemoglobina glucosilada, una herramienta clave para la detección y control de la diabetes, así como para completar o iniciar esquemas de vacunación. En total, se aplicaron 166 pruebas de hemoglobina glucosilada, lo que permitió a las personas conocer su estado de salud y recibir orientación oportuna.

De manera paralela, se desarrolló la Jornada de Vacunación contra influenza y COVID-19, dirigida a la población desde los seis meses de edad, además de la aplicación de la vacuna contra neumococo para personas mayores de 50 años.

Como resultado, se aplicaron 200 dosis contra influenza, 150 vacunas contra COVID-19 y 77 vacunas contra neumococo, contribuyendo así a fortalecer la protección de los sectores más vulnerables de la población.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por acercar servicios de salud preventiva a la comunidad, facilitar el acceso gratuito a estudios y vacunas, y fomentar una cultura de autocuidado que impacte positivamente en la calidad de vida de las y los neolaredenses.