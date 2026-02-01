Entrega alcaldesa Carmen Lilia Canturosas obras en la colonia Solidaridad

Son obras de infraestructura social y urbana en beneficio de las familias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de una agenda de gobierno centrada en la inversión social y el fortalecimiento del desarrollo urbano, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de obras prioritarias en la colonia Solidaridad y zonas aledañas, reafirmando el compromiso de su administración con resultados tangibles para la ciudadanía y una inversión superior a los 24.8 millones de pesos.

Una de las obras más significativas fue la construcción de una bodega en el Centro de Atención Múltiple No. 46 “Valentín Gómez Farías”, ubicada en la colonia Solidaridad, con una inversión de 756 mil 683 pesos y una superficie de 48 metros cuadrados, misma que permitirá mejorar las condiciones operativas del plantel y fortalecer la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

La obra incluyó zapata corrida, muros de block, firme de concreto, pintura vinílica, impermeabilización, puertas, ventanas e instalaciones eléctricas, beneficiando a 374 personas.

“En Nuevo Laredo seguimos demostrando que la inversión en educación y en infraestructura social no es un gasto, es una prioridad. Cada obra que entregamos representa mejores condiciones de vida y más oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Cabe destacar que, durante la administración municipal 2021-2024, el CAM No. 46 ha recibido una inversión acumulada de un millón 328 mil 943 pesos, que incluye la rehabilitación de la subestación eléctrica en 2022 y la construcción de una techumbre en 2023, reafirmando el respaldo permanente del Gobierno Municipal a este centro educativo.

Posteriormente, la presidenta municipal entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Eva Sámano de López Mateos, entre Dentistas (Emilio Villarreal) y Profesionistas (Río Colorado), en las colonias Solidaridad y Buenavista, con una inversión de 9 millones 234 mil 493 pesos y una superficie de 2,744 metros cuadrados.

Esta obra contempló subbase, base, filtro, drenaje sanitario, agua potable, mejoramiento de terracerías, renivelación de tapas de válvulas y señalamiento horizontal.

De igual manera, se realizó la rehabilitación del alumbrado público en la calle Eva Sámano, en los tramos Mayas-Irlanda y Privada Arteaga-Mayas, con una inversión total de 6 millones 258 mil 999 pesos, abarcando 3 mil 095 metros lineales, en beneficio de las colonias Buenavista, Bertha del Avellano y Reforma Urbana.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del tejido social, también se entregó la rehabilitación del Área Deportiva Solidaridad, que incluye cancha de fútbol y canchas de básquetbol, con una inversión de 8 millones 572 mil 608 pesos y una superficie de 27 mil 450 metros cuadrados.

La obra contempló pasto sintético, pintura antiderrapante, mobiliario urbano, estructura, subestación eléctrica y banquetas.

Con estas obras, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continuará transformando la ciudad con infraestructura moderna, funcional y socialmente responsable, construyendo juntos un Nuevo Laredo con más oportunidades para todas y todos.