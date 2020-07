Regina Blandón apoya el aborto legal y pierde seguidores en Instagram

El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #seráley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas

