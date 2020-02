Regalan pelucas y turbantes a mujeres con cáncer

Las acciones que realiza la Asociación Lazo Rosa A. C son con motivo del “Día Mundial del Cáncer” que se conmemoró el 4 de febrero.

“Esta fecha que no nos gustaría que tuviéramos cáncer en ningún lugar del mundo, pero pues no lo podemos evitar, entonces queremos apoyar a todas las mujeres con cualquier tipo de cáncer”, dijo la doctora Berta Estela Pérez Romero.[Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Asociación Lazo Rosa A. C., el cual su módulo se ubica a un costado del Centro de Salud Rector frente al edificio de Seguridad Publica colonia La Fe, dedica esta semana para regalar pelucas y turbantes a las señoras que han sido afectadas por el cáncer de mama.

La doctora Bertha Estela Pérez Romero, fundadora y presidenta de la asociación, mencionó que estas acciones las realizan con motivo del “Día Mundial del Cáncer” que se conmemoró el 4 de febrero.

“Esta fecha que no nos gustaría que tuviéramos cáncer en ningún lugar del mundo, pero pues no lo podemos evitar, entonces queremos apoyar a todas las mujeres con cualquier tipo de cáncer, obsequiándoles una peluca o un turbante lo que necesiten, por parte de Lazo Rosa”, indicó.

Añadió que estos obsequios son completamente gratuitos, las mujeres sólo tienen que acudir al módulo de 9 de la mañana a una de la tarde, este programa estará trabajando hasta el día 7 de febrero, es importante que las pacientes acudan para que se prueben la peluca o para que elijan el turbante.

Destacó que las mujeres no tienen que hacer cita solamente tienen que acudir personalmente al módulo, con este tipo de accesorios de alguna forma les favorece a las mujeres su autoestima, sobre todo que muchas damas se entristecen porque en estos días no tienen cabello.

Reveló que las pacientes pueden cambiar de look utilizando la peluca, utilizando un turbante, y lo importante es que no tienen que desembolsar nada de su dinero, las pelucas que se obsequian no son de cabello natural, son de cabello sintético porque es mucho más fácil que se laven y recuperen el peinado que ya tenían.