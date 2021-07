Reforestan la ciudad por el bien del medio ambiente

NUEVO LAREDO, TAM.- En un esfuerzo por reverdecer los espacios públicos de Nuevo Laredo que sufrieron daños con los fenómenos naturales atípicos que se han presentado durante el último año, miembros de la Logia Simbólica Redención No.38 se dieron a la tarea de plantar una serie de árboles para reforestar las inmediaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Con 54 árboles plantados hasta la fecha, esta es la segunda fase de una iniciativa que busca plantar un total de 84, entre ellos predominan los fresnos y encinos.

Jorge Anibal García Mejía, quien está a cargo del proyecto de reforestación, destacó la importancia de regresar a la vida a estos espacios de concurrencia y beneficiar tanto al medio ambiente como a los habitantes del vecindario.

“La naturaleza se encargó de destruir una gran cantidad de la vegetación en Nuevo Laredo durante los últimos meses, y creímos conveniente llevar a cabo esta labor de sembrar algunos árboles para reforestar y que sirvieran nuevamente como proveedores de oxigeno y sombra para la comunidad, considerando que este es un lugar recreativo donde acuden muchas personas”, explicó.

Señaló que los árboles se obtuvieron a través de una donación realizada por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, y mientras que las autoridades de la unidad deportiva se comprometieron con aportar el agua necesaria para regar las plantas, los miembros de la logia serán quienes den mantenimiento y cuidados posteriores.

“Nosotros nos vamos a encargar de que no crezcan torcidos, de quitar la hierba y darles cuidado para que tengan libertad de crecer adecuadamente. Aquí vengo a hacer ejercicio diariamente, y estoy al pendiente de que no se vayan a dañar, si veo que le hace falta algo a un arbolito, yo me encargo de solucionarlo”, expresó García Mejía.

Agregó que algunos miembros de la iniciativa privada se han sumado a esta labor, logrando reforestar diferentes áreas de la ciudad a través de personal de la industria maquiladora, de manera que ciudadanos de la comunidad que busquen sumarse al proyecto pueden hacerlo contactando a Jorge Aníbal al número telefónico 867-7-14-08-33.