Reese Witherspoon reveló que fue abusada hace 25 años

E.U.-Reese Witherspoon se abrió sobre el abuso sexual y acoso que sufrió durante su juventud y los motivos para guardar silencio durante tantos años en una reciente entrevista a Vanity Fair.

La actriz de The Morning Show, que está en la portada de abril de la publicación, fue cuestionada por la revista si era peligroso ser un niño actor a lo que contestó afirmativamente y aseguró que vivió “cosas malas”.



“Me pasaron cosas malas. Fui asaltada, acosada. No fue aislado. Hace poco, un periodista me preguntó al respecto. Ella dijo: Bueno, ¿por qué no hablaste antes? Y pensé que es muy interesante hablar con alguien que experimentó esas cosas y luego juzgarlas por la forma en que deciden hablar sobre ellas. Cuenta tu historia en tu propio tiempo cuando estés listo. Pero la vergüenza que trató de ponerme era irreal y luego escribió sobre lo egoísta que era por no mencionarlo antes”, confesó la actriz de 43 años.

Aunque Witherspoon no dio más detalles, sí reflexionó sobre la razón por la que no habló antes.

“No hubo un juicio público hace 25 años cuando esto me sucedió. Tampoco había un foro para hablar de eso. Las redes sociales han creado una nueva forma para que las personas se expresen que yo no tenía. Esa es la gran fuerza en el poder y números”, explicó.

REESE WITHERSPOON: “NO PUEDES VOLVERTE OBSOLETO SI SIGUES SIENDO GRACIOSO”

Reese tocó otros temas durante la conversación con el medio, como el hecho de que no asentó su carrera sobre su sexualidad, a pesar de la presión que había al respecto.

“Siempre tuve algo sobre explotar la sexualidad. Cuando entré en el negocio, había todas estas revistas de hombres a las que nos dijeron que atendiéramos. Nunca estuve en Maxim. Nunca fui elegida como una chica GQ, y estoy de acuerdo con eso porque no es así como quería que me vieran. Así no es como me veo a mí misma“, expresó.



Igualmente señaló: “Siempre digo: ‘Divertido no se hunde’. Siempre quise ser divertida, ¿sabes? Y no puedes volverte obsoleto si sigues siendo gracioso. ¿Adivina qué se vuelve obsoleto? Tus pechos van hacia el sur, tu cara va hacia el sur, tu trasero va hacia el sur, pero siempre puedes ser gracioso. Y esos son mis ídolos, mis héroes -Goldie, Holly Hunter, Diane Keaton, Nancy Meyers- inteligentes y divertidos”.