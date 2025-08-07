Redada migratoria en Home Depot de LA desata polémica por táctica encubierta

Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron arrestos saliendo de un camión de alquiler en una operación llamada “Caballo de Troya”, generando críticas por uso indebido de vehículos y detenciones indiscriminadas

Esta imagen, tomada de un video, muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza que salen de un camión de reparto de Penske durante una redada migratoria en un Home Depot, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (FOX News/Matt Finn vía AP)

LOS ÁNGELES.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos el miércoles en una tienda Home Depot de Los Ángeles, una redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó “Operación Caballo de Troya”.

El operativo de primeras horas de la mañana cerca del centro de Los Ángeles se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Donald Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el sur de California.

“Para aquellos que pensaban que la aplicación de las leyes de inmigración había cesado en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, señaló el fiscal federal interino, Bill Essayli, en la red social X después de la redada. “La aplicación de las leyes federales no es negociable y no hay santuarios fuera del alcance del gobierno federal”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) no respondió a mensajes en busca de detalles sobre el operativo, incluyendo el número de personas que fueron arrestadas. El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, republicó en X reportes de Fox News sobre los arrestos del miércoles, refiriéndose a las acciones como “Operación Caballo de Troya”.

Fotografías publicadas en redes sociales mostraban el momento en que se abría la puerta trasera del camión de alquiler de Penske, mientras salían varios agentes uniformados y armados. Un portavoz de Penske Truck Rental dijo que la compañía inició una investigación sobre el uso de sus vehículos por parte de funcionarios federales, asegurando que sus regulaciones prohíben transportar personas en los compartimientos de carga.

“La compañía no fue informada que sus camiones serían utilizados en el operativo de hoy y no autorizó esto”, indicó el portavoz Randolph P. Ryerson en un correo electrónico. “Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro”.

Desde junio, la región de Los Ángeles se ha convertido en un campo de batalla en la agresiva estrategia migratoria de la Casa Blanca, la cual desató protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y marines durante más de un mes. Agentes federales han detenido a inmigrantes sin estatus legal para estar en Estados Unidos en tiendas Home Depot, autolavados, paradas de autobús y granjas. Durante las redadas también se ha detenido a algunos ciudadanos estadounidenses.

Lupe Carrasco Cardona, educadora de Unión del Barrio, dijo que miembros de su grupo activista realizaban un patrullaje de rutina en el Home Depot la mañana del lunes cuando vieron a un camión de Penske entrar al estacionamiento, ofreciendo trabajo para los jornaleros que estaban en el lugar. Trabajadores inmigrantes, algunos con estatus legal y otros sin él, a menudo esperan en los estacionamientos de Home Depot para ser contratados para diversos trabajos.

“Abrieron la parte trasera, saltaron y comenzaron a agarrar gente indiscriminadamente”, declaró Cardona.

Poco después llegaron furgonetas blancas sin insignias y con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) para participar en la operación, indicó Cardona. La organización ha identificado a tres vendedores ambulantes y cuatro jornaleros que fueron arrestados, pero aún intentan dar cuenta de otros. Familiares dijeron que un vendedor ambulante trató de demostrar que contaba con asilo antes de que fuera arrestado, añadió.

El mes pasado, un juez federal prohibió temporalmente a los agentes federales usar perfiles raciales para llevar a cabo arrestos indiscriminados después de que la ACLU, Public Counsel y otros grupos de defensa interpusieron una demanda contra estas prácticas. Los abogados del gobierno argumentaron que la orden impide que los agentes apliquen las leyes de inmigración, pero el Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito ratificó la orden el viernes.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, ha dicho previamente que “las operaciones de aplicación son altamente específicas”.

La National Day Laborer Organizing Network condenó la redada del miércoles, señalando que los trabajadores que son objeto de los operativos son la columna vertebral de la economía local.

“La redada de hoy llevada a cabo por agentes con sombreros vaqueros que salen de una vagoneta alquilada con un equipo de televisión a sus espaldas, representa una peligrosa escalada en el asalto del gobierno de Trump contralas comunidades inmigrantes, los tribunales y la gente de Los Ángeles”, señaló Pablo Alvarado, codirector ejecutivo del grupo.