Recuerdan Laboriel y Zapata a su amigo Capetillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de siete décadas de amistad fue lo que Ella Laboriel y Laura Zapata compartieron con el actor Raymundo Capetillo, quien murió la noche de este domingo a causa del Covid-19, a los 76 años de edad.

Tras una semana de haber permanecido internado e intubado en el hospital, el histrión conocido por melodramas como Amor Bravío, Corazón Salvaje y Muchachita Italiana Viene a Casarse, falleció.

Ante esta noticia, sus amigas externaron su sentir.

“Ya se fue mi hermano, está descansando, hay que cuidarnos todos y para mí sí es muy lamentable. Éramos amigos desde niños, fue mi chambelán cuando me gradué de la escuela, recuerdo mucho nuestras reuniones que se hacían tan familiares siempre cantábamos, bailábamos.

“Cosas muy lindas las que vivimos, buenas, malas, regulares, siempre estuvimos juntos. Cuando se murió su papá, mi papá le cantó una canción muy bella en el entierro. Antes de morir su mamá, nos reunimos todos a comer, las dos familias estuvimos ahí para despedirnos de ella, fueron cosas muy familiares, íntimas, de una vida de gran amistad, una hermandad”, afirmó Laboriel en entrevista.

La última llamada que mantuvo con Capetillo fue en abril, con motivo del cumpleaños de la también actriz y la interacción personal se dio en diciembre del año pasado.

“Yo no vivo en México ya (por su problema respiratorio: enfisema pulmonar), pero nos hablábamos mucho. Me fue a ver al hospital en diciembre, estuvo conmigo, siempre me visitaba”, expresó Laboriel.

Talentoso, generoso, protector e inteligente es como Laura Zapata describiría a su amigo, con quien platicó hace ocho días, cuando ingresó al hospital y, según dijo, Capetillo mantenía una actitud muy positiva frente a la vida.

“Él no quería que se supiera, yo me puse en contacto con él inmediatamente, él quería que no se enterara nadie, ni que estaba hospitalizado y sobre todo que estaba contagiado de Covid-19.

“Él estuvo muy optimista siempre, yo le decía: ‘necesito que te cures, que salgas de ese hospital, que no te mueras’, me dijo: ‘no, por supuesto que no’, le cuestioné: ‘¿cuándo piensas salir de ahí?, sal inmediatamente de ese hospital ¡ya, salte!’, me dijo que esperaba salir del hospital el próximo lunes, o sea hoy y pues lamentablemente sucedió esto”, aseguró Zapata en entrevista.

Por el momento, Laura no ha contactado a la familia del actor debido a que respeta su luto.

“Están deshechos, Aurora (hermana de Capetillo) no estaba en la Ciudad de México, fueron por ella, un panorama tristísimo, todo este tiempo su hermana ha estado devastada y realmente temiendo por su salud, por cómo recibía esto.

“Le habían bajado el 50 por ciento de la intubación. Todo iba muy bien, pero de repente su familia me dijo que se le estaba complicando su salud. Es todo muy triste y doloroso no poder despedirlo, estar con él, qué barbaridad”, dijo.